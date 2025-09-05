به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دارت قهرمانی کشور در بخش پسران جوان با حضور ۶۱ ورزشکار از ۱۵ استان در قالب ۱۸ تیم به میزبانی شیراز برگزار شد که در پایان نمایندگان خراسان جنوبی عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دادند.

در رده‌بندی تیمی، خراسان جنوبی با کسب ۷۸ امتیاز بر سکوی نخست ایستاد، فارس (الف) با ۶۹ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و آذربایجان شرقی با ۵۸ امتیاز مقام سوم را به دست آورد.

در رقابت‌های انفرادی این دوره، سپنتا جهانگیرپور از اردبیل قهرمان شد، محمد پارسا رحمانیان به مقام نایب‌قهرمانی رسید و محمدطاها شایانی از خراسان جنوبی به همراه محمدصادق اباذری از آذربایجان شرقی به طور مشترک سوم شدند.

در بخش دوبل نیز تیم خراسان جنوبی متشکل از محمدطاها شایانی و محمدمهدی علیزاده با مربیگری مهدی سلیم و ابوالفضل علیزاده موفق شد عنوان قهرمانی را کسب کند.