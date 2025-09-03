ارزش واقعی هنر و ورزش در خدمت به رشد معنوی جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی ظهر چهارشنبه در دیدار با دبیر مجمع مردمی ورزش و عوامل اجرایی حسینیه ورزشکاران اظهار کرد: هنر برای هنر و ورزش برای ورزش به‌صورت نسبی مطلوب است، اما ارزش اصلی این فعالیت‌ها آنجاست که در راه تحقق اهداف بزرگ بشری و دینی تأثیرگذار باشند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: هنر واقعی آن است که استعدادهای انسانی را به فعلیت برساند و انسان را به مقام شایسته خود برساند.

عبادی تأکید کرد: بالاترین هنر این است که انسان را تبدیل به انسان واقعی کند، نه اینکه صرفاً در ساخت اشیاء و آثار خلاصه شود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی در ادامه به نقش ورزش پرداخت و گفت: ورزش آثار مطلوبی چون نشاط و سلامت عمومی دارد و می‌تواند افتخارات ملی بیافریند، اما این‌ها کافی نیست.

وی افزود: ارزش واقعی ورزش زمانی است که در مسیر اهداف اصلی و در خدمت حق و عدالت قرار گیرد و حتی در منابع فقهی نیز ورزش به عنوان ابزاری در راه مبارزه با ظلم و احقاق حق مطرح شده است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی افزود: در روایات آمده است که گاه تلاش و جانفشانی در عرصه تمرینات و رزمایش‌ها به دلیل نقشی که در بازدارندگی و حفظ جان مظلومان دارد، از اجر شهید در میدان جنگ هم بالاتر است.

آیت‌الله عبادی با تأکید بر اینکه ورزش و هنر نباید در خودشان خلاصه شوند، بیان کرد: این فعالیت‌ها زمانی ارزشمند خواهند بود که به تحقق اهداف متعالی و معنوی جامعه کمک کنند. ما نیز آماده همکاری و پیگیری در این زمینه هستیم.