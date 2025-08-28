جشنواره فیلم و تئاتر «لوتوس» در مسیر برگزاری قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، حرکت جشنواره فیلم و تئاتر «لوتوس» کیش با نزدیک شدن به نیمه دوم سال ۱۴۰۴ شتاب بیشتری گرفته است.
نشست رسانهای این جشنواره خرداد امسال با حضور نمایندگان رسانههای گروهی کشور در سالن رازی هتل آسمان کیش برگزار شد و دبیر و مدیران این رویداد ضمن اعلام اهداف و چشمانداز جشنواره، به پرسشهای خبرنگاران و تحلیلگران رسانه پاسخ گفتند.
در پی وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه حرکت جشنواره با اندکی توقف روبهرو و از سوی دبیرخانه این رویداد اعلام شد که «لوتوس» در نیمه دوم سال جاری برگزار میشود.
در این راستا دبیر و مدیران جشنواره فیلم و تئاتر «لوتوس» (جشنواره زنان هنرمند) با علیاکبر ولایتی مشاور رهبر انقلاب در امور بینالملل دیدار کردند.
در این دیدار مازیار رضاخانی دبیر جشنواره «لوتوس»، امین بنیاب مدیر شرکت آریاتدبیر کیش و عضو شورای سیاستگذاری این رویداد و برخی از هنرمندان حضور داشتند.
جشنواره فیلم و تئاتر «لوتوس» به دبیری مازیار رضاخانی (بنیانگذار، طراح و دبیر جشنوارههای پروین اعتصامی و خوشه پروین) و توسط شرکت آریاتدبیر کیش، زمستان ۱۴۰۴ در جزیره کیش میشود.
