معرفی هیئت انتخاب آثار سینمایی و شبکه نمایش خانگی جشنواره «لوتوس»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره «لوتوس»، هیئت انتخابی متشکل از رضا درستکار، امیر قادری و احسان طهماسبی منتقدان و کارشناسان سینما، آثار سینمایی و شبکه نمایش خانگی را که به مسائل زنان پرداخته یا توسط سینماگران زن ساخته شدهاند، برای حضور در نخستین جشنواره ملی فیلم و تئاتر «لوتوس» انتخاب میکنند.
این بخش که به صورت غیررقابتی برگزار میشود، به منظور ارج نهادن و تکریم جایگاه و نقش زنان در تولیدات سینمایی و سریالی و مرور و ارزیابی بهترین این آثار در سالهای اخیر به جشنواره اضافه شده است.
عناوین آثار راهیافته به این بخش نیز در روزهای آینده منتشر میشود.
جشنواره «لوتوس» در دو بخش رقابتی سینما و تئاتر برگزار میشود. در بخش سینما، آثار در قالبهای مختلف داستانی، مستند، پویانمایی و تجربی به رقابت میپردازند. همچنین بخش تئاتر در نخستین دوره بهصورت دعوتی برگزار میشود.
نخستین دوره از این رویداد به دبیری مازیار رضاخانی و به همت شرکت آریاتدبیر کیش و سازمان منطقه آزاد کیش اواخر آذر و اوایل دی در جزیره کیش برگزار میشود. آخرین مهلت ارسال اثر به جشنواره ۲۰ آبان است.
