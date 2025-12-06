  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۴

محموله لوازم خانگی قاچاق در میناب کشف شد

میناب- فرمانده انتظامی شهرستان میناب از کشف انواع لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۳ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان میناب در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیونت مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودروی مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن انواع لوازم خانگی قاچاق کشف و ضبط کردند.

این مسئول انتظامی ارزش مالی محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال عنوان نموده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

