محموله لوازم خانگی قاچاق در میناب کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان میناب در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیونت مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودروی مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن انواع لوازم خانگی قاچاق کشف و ضبط کردند.

این مسئول انتظامی ارزش مالی محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال عنوان نموده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.