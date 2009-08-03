اخبار کوتاه ورزشی استان کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، کلاس مربیگری درجه دو بدمینتون آقایان از امروز به مدت پنج روز در یاسوج آغاز شد.

در این دوره آموزشی 20 نفر از ورزشکاران رشته ورزشی بدمینتون از شهرهای یاسوج، گچساران، دهدشت و سی سخت حضور دارند .

مسابقات پینگ پنگ مردان و زنان استان در یاسوج پایان یافت

مسابقات پینگ پنگ کهگیلویه و بویراحمد با معرفی افراد برتر در یاسوج مرکز این استان خاتمه یافت .

در این مسابقات 30 پینگ پنگ باز استان در دو بخش مردان و زنان حضور داشتند و به مدت دو روز با یکدیگر رقابت کردند .

تیمهای برتر مسابقات کشتی جوانان استان شناخته شدند

رقابتهای کشتی جوانان استان در دو بخش آزاد و فرنگی امروز در یاسوج به پایان رسید و تیمهای برتر این رقابتها شناخته شدند .

در بخش تیمی کشتی آزاد، تیمهای دهدشت، یاسوج و گچساران اول تا سوم شدند و در بخش تیمی کشتی فرنگی نیز تیمهای گچساران، یاسوج و دهدشت مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.

هفته سوم مسابقات فوتبال لیگ دسته یک باشگاه های استان برگزار شد

هفته سوم دور رفت مسابقات فوتبال لیگ دسته یک باشگاه های کهگیلویه و بویراحمد با پنج دیدار در شهرهای مختلف این استان ادامه یافت .

در این مسابقات پیکان یاسوج موفق شد نصر شهید دولت خواه دهدشت را با نتیجه سه بر صفر شکست دهد، پرسپولیس دهدشت و استقلال پاتاوه به تساوی یک بر یک دست یافتند، دو تیم اکباتان گچساران و سادات دهدشت به تساوی دو بر دو رضایت دادند، سپاهان یاسوج برابر مهمان خود استقلال دهدشت با تساوی دو بر دو متوقف شد و شهدای کارگر گچساران برابر پرسپولیس یاسوج به برتری دو بر یک رسید.