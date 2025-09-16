  1. سیاست
  2. دولت
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۱

پزشکیان: مسلمانان اختلاف را کنار بگذارند چون عامل ناامنی، اسرائیل است

پزشکیان: مسلمانان اختلاف را کنار بگذارند چون عامل ناامنی، اسرائیل است

رئیس‌جمهور گفت: مسلمانان بیدار شوند و اختلافات را کنار بگذارند و بیهوده با یکدیگر دچار تنش و دعوا نشوند، چون روند اصلی ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه نشان داده شد که خود صهیونیست‌ها هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان در پایان نشست فوق العاده سران کشورهای اسلامی در قطر و هنگام حرکت به تهران در خصوص رژیم صهیونیستی و وضعیت منطقه، گفت: روندی که اکنون در حال اتفاق افتادن است موجب می‌شود که بیشتر کشورهای اسلامی به هم نزدیک شوند. به تدریج کشورهای اسلامی با وجود اختلافات و تفرقه‌هایی که قبلاً میان آنها بوده و قبلاً هم [دشمنان] آگاهانه آن را دامن می‌زدند، متوجه می‌شوند که عامل اصلی خطر همان اسرائیل است.

رئیس جمهور تاکید کرد: در صورتی [دشمنان] ایران و حزب‌الله حتی همه کشورهای مسلمان را را عامل خطر معرفی می‌کردند. شنیدم صحبتی که نتانیاهو داشته و در حقیقت آن «اسرائیل بزرگ» را تعقیب می‌کند؛ در این «اسرائیل بزرگ» عراق، سوریه، ترکیه، عربستان وجود دارد و حال لبنان و اردن و این‌ها بماند که دیگر باید خودبه‌خود حذف بشوند. روند تجاوزی که رژیم صهیونیستی انجام می‌دهد به این صورت است که خودش دادگاه تشکیل داده، حکم داده و خودش نیز اجرا می‌کند و تازه در این حکمی که اجرا می‌کند، گناهکار [به زعم او] و بی‌گناه را با هم می‌کشد و آمریکا و کشورهای اروپایی نیز از او پشتیبانی می‌کنند، لذا این روندی را دارد نشان می‌دهد که اصلاً هیچ عقل انسانی و چارچوب قانون بین المللی [آن را قبول ندارد] و آدم گیج می‌شود که این‌ها چه کار دارند می‌کنند.

وی ادامه داد: وقتی در گوشه‌ای از جهان کسی را درست یا غلط زندانی می‌کنند، زمین و زمان را به یکدیگر می‌دوزند که شما حقوق بشر را نادیده گرفتید، اما بچه‌های بی‌گناه غزه را از گرسنگی تا پای مرگ می‌برند و کودکان بسیاری از گرسنگی جان باختند و همان‌ها هیچ اهمیتی نمی‌دهند و تازه از رژیم صهیونیستی پشتیبانی می‌کنند.

رئیس جمهور با اشاره به اجلاس اضطراری کشور اسلامی در قطر تاکید کرد: حضور در این اجلاس برای اعتراض به این رفتاری است که دارد شکل می‌گیرد و می‌تواند آغاز کارهایی باشد که انسجام داخلی را از نظر امنیتی، صلح منطقه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی در بین کشورهای اسلامی افزایش دهد. مسلمانان بیدار شوند و اختلافات را کنار بگذارند و بیهوده با یکدیگر دچار تنش و دعوا نشوند چون روند اصلی ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه نشان داده شد که خود صهیونیست‌ها هستند، نه کسِ دیگر.

در حال تکمیل…

کد خبر 6591584
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها