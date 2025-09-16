در دوره تحریم، به روسیه توربین گازی صادر کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو عباس علیآبادی وزیر نیرو امروز سهشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ در «رویداد ملی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، کالا و دانشبنیانهای صنعت آب و برق» با مرور تجربههای گذشته خود اظهار کرد: برای نخستین بار در دوران تحریم موفق شدیم افتخارآمیزترین محصول بشر یعنی توربین گاز را به روسیه صادر کنیم. همچنین ژنراتور و سیستم کنترل فروختیم و حتی قطعات موتور هواپیما تأمین کردیم. اینها همه نشان میدهد صادرات دانشبنیان میتواند جایگزین خامفروشی باشد.
وی افزود: خامفروشی آفت اقتصاد ماست. سالها نفت و مواد معدنی فروختیم اما ارزش افزودهای نصیب کشور نشد. افتخار زمانی است که محصول یا خدمت دانشبنیان صادر کنیم و این مسیر باید راهبرد آینده اقتصاد ایران باشد.
وزیر نیرو در ادامه به دو راهبرد کلیدی در توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: اول آنکه شرکتهای ایرانی باید بینالمللی شوند و حضور خود را در دنیا تثبیت کنند. دوم آنکه باید به سمت تقاضای واقعی حرکت کنیم و ببینیم دنیا چه میخواهد. این دو رویکرد باعث میشود در بازارها بمانیم و رشد کنیم.
علیآبادی با اشاره به تجربیات ایران در بازار منطقه اظهار کرد: به برخی کشورهای منطقه نیروگاه فروختیم و در برخی کشورها نیروگاهها را با تجهیزات ایرانی ساختیم. اهمیت این تجربه در آن است که برای حضور در بازار جهانی باید زنجیره کامل از مهندسی تا بهرهبرداری و نگهداری را در اختیار داشته باشیم.
وی یادآور شد: در الجزایر وارد مناقصه تعمیرات نیروگاهی شدیم و امتیاز فنی بالاتری از رقبای بزرگ به دست آوردیم. حتی از نظر قیمت حدود ۵ درصد پایینتر از بهترین رقیب و ۳۰ درصد پایینتر از ضعیفترین رقیب بودیم اما نهایتاً شرکت دیگری انتخاب شد. وزیر آن کشور بعدها گفت که از این اتفاق شرمنده است زیرا محصولی با کیفیت پایینتر را به قیمتی بالاتر خریداری کردند. این نمونهای روشن از توان فنی ایران در بازارهای جهانی است.
وزارت نیرو در کنار صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و شرکتهای دانشبنیان است
وزیر نیرو تصریح کرد: قدرت ما زمانی نمایان میشود که در کنار هم باشیم. اگر یکدیگر را تضعیف کنیم تنها رقبا سود میبرند. وزارت نیرو آماده است در این مسیر در کنار صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و شرکتهای دانشبنیان قرار گیرد.
وی با تأکید بر اهمیت اسناد بالادستی کشور گفت: ریسک صادرات یک گزینه نیست بلکه استراتژی ملی است. بیانیه گام دوم انقلاب، سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامه هفتم توسعه همگی بر تقویت تولید ملی و توسعه صادرات تأکید دارند. دولت چهاردهم و وزارت نیرو نیز بر ارتقای زنجیره ارزش داخلی و حمایت از شرکتهای دانشبنیان تمرکز کردهاند.
علیآبادی ضمن قدردانی از تلاش فعالان صنعت آب و برق اظهار کرد: شما سربازان اقتصادی کشور هستید که با تلاش شبانهروزی نه تنها ارزش افزوده ایجاد میکنید بلکه دانش ملی را به تجارت تبدیل کرده و اعتبار فنی ایران را در عرصه جهانی ارتقا میدهید. افتخار کنید که حتی اگر درهای دنیا بسته شود، توان داخلی ما برای روشن نگه داشتن چراغ خانهها کافی است.
وی افزود: یکی از بزرگترین افتخارات پس از انقلاب، پیشرفت بیسابقه در توانمندیهای فنی و مهندسی حوزه آب و برق است. امروز زنجیرهای کامل از مطالعه، طراحی، ساخت، نصب و بهرهبرداری در اختیار داریم. هیچ نقطه ضعفی وجود ندارد و از نظر کیفیت با بهترینهای دنیا رقابت میکنیم. تقویت توان مهندسی یعنی قطع وابستگی و دستیابی به خودکفایی واقعی.
ایجاد ساز و کارهای فنی برای کاهش ریسکهای صادراتی
وزیر نیرو با اشاره به تحریمها گفت: تحریمها و رقابتهای اقتصادی محدودیتآفرین بودهاند اما به محرکی برای نوآوری نیز تبدیل شدند. ما با اتکا به دانش بومی، شرکتهای دانشبنیان و مدیریت منابع نه تنها نیاز داخل را تأمین کردیم بلکه در صادرات نیز حضور یافتیم. وزارت نیرو در تلاش است سازوکارهایی برای کاهش ریسکهای صادراتی و تسهیل ابزارهای مالی و حقوقی فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: خدمات فنی مهندسی ما شامل مطالعات امکانسنجی، طراحی رقابتی، مهندسی ارزش، اجرا و خدمات پس از فروش همراه با کالاهای تخصصی داخلی است. این ترکیب قدرتمند میتواند در بازارهای جهانی بدرخشد. اما برای موفقیت بیشتر باید از ابزارهای مالی و فاینانس استفاده کرد. بانکهای ایرانی باید یاد بگیرند که فاینانس یک کسبوکار است، نه یک امتیاز.
وزیر نیرو گفت: صادرات این بسته کامل ارزش باید با دریافت گواهیهای بینالمللی و تقویت برند ملی ارتقا یابد. دنیا متوقف نمیشود و ما نیز نباید متوقف شویم. توانایی امروز نقطه عزیمت است و هر روز باید برای پیشرفت دوباره آماده شویم. در غیر این صورت از تحولات صنعتی جهان عقب خواهیم ماند.
وی حمایت از توسعه صنعت آب و برق را از اهداف دولت چهاردهم دانست و افزود: تحقق این هدف نیازمند سیاستگذاری هوشمند، تسهیل مقررات سرمایهگذاری، فرآیندهای گمرکی و هماهنگی بین دستگاههاست. تأمین مالی، بیمههای صادراتی، تسهیلات ارزانقیمت، تقویت آموزش و پژوهش و بهرهگیری از دیپلماسی اقتصادی نیز ضرورت دارد.
دیپلماسی زمانی موفق است که در اقتصاد دانشبنیان جهانی اثرگذار باشد
علیآبادی با تأکید بر نقش دستگاه سیاست خارجی کشور گفت: همه کنسولگریها و سفارتخانهها پایگاه شما هستند و موظفند به شما کمک کنند. دیپلماسی ما زمانی موفق است که در اقتصاد دانشبنیان جهانی اثرگذار باشیم.
وزیر نیرو در پایان اظهار کرد: وزارت نیرو همواره حامی بخش خصوصی صادرکننده خواهد بود و در حوزههای مالی، حقوقی، فناوری و دیپلماسی در کنار شما قرار دارد. ایمان دارم با همافزایی دانش و صادرات، نه تنها به منافع اقتصادی دست خواهیم یافت بلکه موتور محرک صنعتی و نماد اقتدار ملی خواهیم شد.
