به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این موفقیت در دانشگاه فناوری سیدنی (UTS) به دست آمده است.

دکتر لانا مک کلمنتس مولف ارشد پژوهش می گوید: دستیابی به بافت جفت در سه ماهه نخست بارداری عملی یا ایمن نیست و همین امر سبب شده بررسی مراحل اولیه بارداری چالش برانگیز باشد. در زمانی که نوزاد متولد می شود جفت آنقدر تغییر کرده که دیگر شباهتی به چیزی که در ابتدای بارداری بوده ندارد.

چالش های مرتبط با این موضوع همچنان یکی از بزرگترین رازها هستند زیرا مدل های سلولی و حیوانی فعلی نمی توانند به درستی جفت انسان را شبیه سازی کنند.

مینی ارگان ها یا ارگانوئیدها نخستین بار در ۲۰۰۹ میلادی توسعه یافتند تا مدل های دقیقی از اعضای بدن انسان فراهم کنند. محققان با استفاده از سلول های بنیادی و قراردادن آنها در ژلی که بافت را تقلید می کند، ارگانوئیدها را پرورش می دهند. سلول ها هنگام رشد خوشه هایی تشکیل می دهند و تقسیم می شوند.

در سال ۲۰۱۸ میلادی نخستین ارگانوئیدهای جفت از تروفوبلاست‌ها یا سلول‌هایی که فقط در جفت یافت می‌شوند، کشت شدند. اکنون چاپ زیستی این روند را پیشرفته تر می کند. چاپ زیستی با استفاده از سلول های زنده و مواد سلول دوست برای ساخت ساختارهای سه بعدی انجام می شود. محققان دانشگاه استرالیا سلول های تروفوبلاست را با یک ژل مصنوعی ترکیب کردند. آنها این مواد را به شکل قطره هایی دقیق مانند یک پرینتر جوهر افشان چاپ کردند.

سلول های چاپ شده در ارگانوئیدهای جفت چاپ شدند و با ارگانوئیدهایی که از طریق روش های دستی ساخته شده بودند، مقایسه شدند. ارگانوئیدهایی که به طور زیستی چاپ شدند شباهت زیادی به بافت جفت انسانی داشتند. این امر به محققان اجازه داد تا جفت های اولیه را به طور ایمن بررسی کنند و همچنین به درک اینکه چرا برخی جفت ها درست رشد نمی کنند، کمک کرد.

محققان نشان دادند این ارگانوئیدها مشابه بافت جفت انسانی هستند و مدلی دقیق از جفت اولیه را فراهم می کنند. به این ترتیب می توان داروهای جدید را برای برطرف کردن چالش های بارداری به طور ایمن آزمایش کرد.