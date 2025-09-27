شبیه سازی اعضای بدن واقعی با چاپ سه بعدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازاینترستینگ انجینرینگ، جراحان و پزشکان بیشتر اوقات برای تمرین جراحی‌های حساس روی مدل‌های مصنوعی کار می‌کنند. با این وجود بیشتر بافت‌های آموزشی سفت، ساده و بسیار غیرواقعی هستند.

این شکاف بین مدل‌های آموزشی و اعضای بدن واقعی، محدودیتی برای آماده سازی پزشکان قبل از ورود به اتاق جراحی ایجاد می‌کند. اکنون محققان دانشگاه مینه سوتا تویین سیتیز یک روش چاپ سه بعدی ابداع کرده اند که ساختارهای بافت مشابه انسان ابداع می‌کند.

فعالیت آنها آموزش جراحی را با ارائه مدل‌هایی که ظاهر، حس و واکنشی شبیه‌تر به بافت بدن انسان دارند، متحول می‌کند. بافت‌های چاپ سه بعدی قبلی پیچیدگی اعضای بدن طبیعی را نداشتند. محققان مینه سوتا روشی یافتند تا شکل و اندازه الگوهای میکروسکوپی داخل ماده چاپ شده را کنترل کنند.

این الگوها به طور مستقیم روی قدرت و کشش بافت تاثیر می‌گذارند و ویژگی‌های مکانیکی واقع گرایانه تری به آن می‌دهند. پژوهشگران همچنین یک فرمول ریاضی برای پیش بینی عملکرد بافت تحت فشار ابداع کردند. در مرحله بعد محققان مایعات مشابه خون انسان به مدل‌ها افزودند. ریزکپسول‌ها مایع را مهر و موم می‌کنند تا از تبخیر یا تداخل آن با فرآیند چاپ جلوگیری شود.

آدارش سوماجاجی، مولف این پژوهش و فارغ‌التحصیل دکتری گروه مهندسی مکانیک می‌گوید: این روش جدید در را برای ساخت مدل‌های آموزشی واقع‌گرایانه‌تر جراحی باز می‌کند که در نهایت می‌تواند به بهبود نتایج پزشکی منجر شود.