شورای پیشگیری از جرایم انتخاباتی در سطح آذربايجان شرقي تشکیل شد

حجت الاسلام ˈمالک اژدر شریفیˈ در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشيه همایش پیشگیری از وقوع جرایم شهرستان های جنوب استان در مراغه گفت: استفاده از امکانات دولتی، توهین به نامزدها، تبلیغات منفی علیه سایر نامزدها و تبلیغات زود هنگام قبل از بررسی صلاحیت ها از مصادیق تخلفات و جرایم انتخاباتی بوده و با آن برخورد خواهد شد.

وي همچنين گفت: با پرونده های مرتبط با تهیه، تولید، توزیع و عرضه مشروبات الکلی برخورد قاطعی انجام می شود.

رئيس كل دادگستری استان ادامه داد: تشدید مجازات برای مجرمان بالفطره و مهم در برخورد و پیشگیری از وقوع جرم در جامعه ضروری است.

حجت الاسلام شریفی اضافه کرد: 57 نهادی که ماموریت پیشگیری از وقوع جرم را دارند باید در این زمینه همکاری های لازم را به عمل آورند.

معاون قضایی دادگستری آذربایجان شرقی نیز در این همایش گفت: اتخاذ سیاست های پیشگیری از وقوع جرم ، از سیاست های کلی قوه قضاییه در کشور است.

رضا مسعودی فرافزود: در مراحل پیشگیری از وقوع جرم در زمان قبل از وقوع آن، اجرای برنامه های فرهنگی ، اجتماعی در مدارس، مهدهای کودک، دانشگاه ها، حوزه های علمیه و مراکز آموزشی ضروری است.

وی اظهار کرد: اقدامات انتظامی و امنیتی از سوی نیروهای انتظامی و نهادها مرتبط برای رفتن فرصت وقوع جرم در جامعه در پیشگیری های وضعی در این خصوص مورد توجه قرار گیرد.

سرپرست معاونت پیشگیری از جرم دادگستری استان ادامه داد: ارتقای اثربخش و پیشگیرانه با صدور احکام قضایی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها در مرحله پس از وقوع جرم ، در جامعه ضروی است.

مسعودی فر اضافه کرد: بیشترین میزان وقوع جرم در استان در زمینه های ضرب و جرح ، تعزیر و توهین بوده و ایراد صدمه های غیر عمدی ، تخریب ، تهدید ، کلاهبرداری و اعلام مفقودی از دیگر جرایم دهگانه این استان است.