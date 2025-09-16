  1. بین الملل
تل آویو: حملات قریب الوقوع در راه است؛ الحدیده تخلیه شود!

ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه عربده کشی های این رژیم خواستار تخلیه بندر الحدیده یمن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی خواستار تخلیه فوری بندر الحدیده در یمن شد.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد: کسانی که در بندر الحدیده هستند و نیز کشتی های پهلو گرفته در آن می خواهیم که به شکل فوری آن را تخلیه کنند.

ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد: حمله قریب الوقوع به بندر الحدیده انجام خواهد شد. همه کسانی که در این بندر هستند و کشتی های پهلو گرفته در آن خیلی فوری مکان را ترک کنند. هر کسی که در این منطقه بماند جانش در معرض خطر قرار دارد.

برخی منابع صهیونیستی نیز ادعا کردند که ارتش این رژیم قصد دارد طی ساعات آینده بندر الحدیده را مورد حمله قرار دهد.

