وجود ۴۰ هزار رزمنده در استان سمنان؛ ضرورت تبیین راه شهدا و ایثارگران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباس مطهری صبح پنجشنبه در دیدار با فرماندار جدید شاهرود در دفتر وی، خواستار توجه بیشتر دستگاه‌های اجرایی و دولتی و فرهنگی به تبیین دفاع مقدس شد و ابراز کرد: معرفی شهدا به نسل جوان و آینده ساز ایران اسلامی یک ضرورت مهم است.

وی با بیان اینکه باید دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی به خصوص در این ایام که میزبان اجلاسیه بزرگ سه هزار شهید استان سمنان هستیم، بسیار در زمینه فضا سازی و برنامه‌های تبیینی پیشگام باشند، افزود: ضرورت دارد که فضای شهرهای ما شهدایی باشد.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس استان سمنان همچنین ضمن بیان اینکه جایگاه ویژه استان سمنان در دوران دفاع مقدس نیازمند تبیین است، ابراز داشت: کمتر جوانی امروز در استان می‌داند که ما ۴۰ هزار رزمنده در دوران دفاع مقدس داشتیم و اینها مسائلی است که باید بیان شود.

مطهری، حفظ، نشر و بهره‌برداری از ارزش‌های دفاع مقدس را زمینه‌های فعالیت بنیاد حفظ آثار دانست و ابراز کرد: شناسایی و گردآوری وصیت نامه‌ها، اسناد و مدارک، تصاویر، ویدئوها، دست نوشته‌ها و … از رزمندگان و شهدا برای گنجینه تاریخی از مهمترین اقدامات بنیاد حفظ آثار است.

وی با بیان اینکه مخاطب شناسی، نیاز شناسی و بازخورد گیری از مخاطبان در حوزه حفظ و نشر آثار و ارزش‌های دفاع مقدس دیگر اقدامی است که ما در استان سمنان انجام می‌دهیم، ابراز کرد: تدوین دانشنامه دفاع مقدس از ارزشمندترین اقداماتی است که در این استان در دست اجرا قرار دارد.

محمد حسن آصفری فرماندار شاهرود نیز در این نشست ضمن قدردانی از برنامه ریزی برای برگزاری اجلاسیه بزرگ سه هزار شهید استان سمنان بیان کرد: شهرستان شاهرود با بیش از یک هزار شهید بیشترین سهم را در بین شهرستان‌های هشت گانه استان دارد و این نشان از ولایتمداری و ایستادن پای ارزش‌های انقلاب اسلامی از سوی این مردم است.

آصفری بر تبیین خدمات و فعالیت‌های استان سمنان به لحاظ ایثارگری و دفاع مقدس تأکید کرد و ابراز داشت: از سوی فرمانداری ویژه شاهرود این قول مساعد را می‌دهیم که هر اقدامی برای تبیین و حتی برگزاری مراسم مرتبط با دفاع مقدس و یادواره‌های شهدا نیاز باشد انجام خواهیم داد و از هیچ کوششی فروگذار نمی‌شود.