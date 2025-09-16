به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در آئین افتتاح بیمارستان جدید شهید دکتر فیاض‌بخش با اشاره به اینکه این مرکز درمانی برای جمعیت کارگران کشور ساخته شده، گفت: ۴۸ میلیون نفر تحت پوشش تأمین اجتماعی در قالب ۵۳ درصد جمعیت کشور از مجموع خدمات بخش درمان این سازمان بهره‌مند هستند.

وی افزود: در حال حاضر بیمه‌شدگان، بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان از مزایای سازمان تأمین اجتماعی نظیر خدمات درمانی استفاده می‌کنند؛ بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی شامل جامعه کارگری و بخش قابل توجهی از کارمندان می‌شوند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بیان کرد: غیر از تعهد تأمین اجتماعی به جامعه بازنشستگی تحت پوشش که از نظر ریالی آمار بالایی است، پرمخاطب‌ترین جامعه تحت پوشش این سازمان را افراد بهره‌مند از خدمات درمانی تشکیل می‌دهند.

تحول در حوزه درمان با همکاری وزارت بهداشت رقم می‌خورد

سالاری در ادامه این مراسم اضافه کرد: برنامه‌هایی مبتنی بر کارشناسی و قوانین مصوب که همواره مورد تأکید رئیس جمهور بوده است مانند پزشک خانواده و نظام ارجاع و کاهش هزینه درمان برای مردم در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد.

وی ادامه داد: در ارتباط با طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع که محوریت آن با وزارت بهداشت است، با تمام قوت در هماهنگی و تعامل با وزارت بهداشت آمادگی پیشبرد این برنامه را داریم. با این وجود، نظام ارجاع داخلی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بخشی از منظومه پزشک خانواده و نظام ارجاع کشور در حال راه‌اندازی است.

به گفته مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، همچنین در راستای کاهش هزینه از جیب بیمه‌شدگان، در گام اول برای بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان در قالب یک نظام ارجاع که اولویت آن دریافت سرویس از مراکز ملکی سازمان و مراکز درمان بستری دانشگاهی باشد، حرکت می‌کنیم. در مرحله بعدی و در بخش عمومی غیردولتی و خصوصی، با این ترتیب ارجاع، امیدواریم بتوانیم تا پایان سال، درمان رایگان بازنشستگان در بخش عمومی غیردولتی و نزدیک به رایگان را در بخش خصوصی محقق کنیم.

وی همچنین بیان کرد: البته در این راستا در کنار برخورداری از وزارت بهداشت باید تعهداتی به این وزارتخانه ارائه دهیم. امید که در راستای کاهش بار مالی و هزینه درمان از دوش مردم، این گام مهم در تاریخ اشاره شده عملیاتی شود. این اقدام در واقع بخشی از مسیر موردنظر رئیس جمهور رایگان یا نزدیک به رایگان کردن خدمات درمانی برای مردم محسوب می‌شود.

جزئیات منابع و مصارف تأمین اجتماعی

سالاری در ادامه تصریح کرد: مجموع هزینه‌های پیش‌بینی شده سازمان تأمین اجتماعی در سال‌جاری ۱۵۰۰ همت برآورد شده است؛ مجموع حق‌بیمه دریافتی از کارفرمایان کشور در حالت خوش‌بینانه ۱۲۰۰ همت برآورد می‌شود و به این واسطه ۳۰۰ همت با هزینه‌کرد فاصله داریم. ۳۰ همت از این میزان از سود یا فروش سهام تأمین می‌شود.

وی افزود: همچنین تعهداتی که در قوانین مختلف، دولت در قبال اقشار مختلف در قالب مقررات حمایتی باید ارائه دهد به حدود ۳۱۰ همت می‌رسد؛ در قانون بودجه امسال ۱۸۵ همت از این میزان پیش‌بینی شده است. این میزان با دستور رئیس جمهور در دستور ستاد سران قرار گرفت و به این واسطه بنا است ۷۰ همت اوراق و ۱۱۵ همت سهام و دارایی به سازمان تأمین اجتماعی ارائه شود.

به گفته مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، ۷۰ همت اشاره شده قرار است کاملاً بابت تعهدات مراکز درمانی دانشگاهی و غیردانشگاهی صرف شود؛ از این طریق امکان صفر شدن مطالبات اشاره شده وجود دارد. ۱۱۵ همت مذکور نیز طی فرایندی تبدیل به نقدینگی می‌شود.

وی اضافه کرد: امیدواریم با تمهیدات اشاره شده، سازمان تأمین اجتماعی را تا پایان سال بدون مشکل راهبری کنیم و در ارتباط با ایفای تعهدات به مردم مشکلی نداشته باشیم.

سالاری همچنین گفت: در پایان از حمایت همواره رئیس جمهور از سازمان تأمین اجتماعی و عنایت وی به جامعه بازنشستگان قدردانی می‌کنم. همچنین از پشتیبانی همیشگی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همراه وزیر بهداشت در برنامه‌های تحولی حوزه درمان، نمایندگان مجلس و نیز کلیه دست‌اندرکاران پروژه ساخت بیمارستان شهید دکتر فیاض‌بخش نیز سپاسگزاریم.