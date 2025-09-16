اشتغال ۱۴۳ زندانی یاسوجی در کارگاه های تولیدی

به گزار شخبرگزاری مهر، سید وحید موسویان در بازدید از زندان یاسوج از کمک ۵۰ میلیارد ریالی انجمن حمایت از زندانیان کهگیلویه و بویراحمد در نیمه اول امسال خبر داد و گفت: انجمن حمایت از زندانیان با انجام ۷۴۶ مورد حمایت از خانواده‌های آنها، کمک‌های قابل توجهی را به این خانواده‌ها ارائه کرد.

وی با اشاره به این که مبلغ کمک‌های نقدی و غیر نقدی این انجمن ۵۱ میلیارد و ۶۷ میلیون و ۱۷ هزار و۶۰۷ ریال بوده است، اظهار کرد: با تلاش‌های این انجمن، ۸ زندانی از زندان آزاد شده و به خانواده‌های خود بازگشته‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در زمینه‌ی آموزش خانواده زندانیان تاکید کرد: دو دوره آموزشی برای ۱۱۱ خانوار در خصوص مهارت‌های اساسی زندگی و فنی و حرفه‌ای برگزار و ۴۴ مورد آموزش فرهنگی نیز برای خانواده‌ها انجام شده است.

وی افزود: ۱۴۳ زندانی در حال حاضر در کارگاه‌ها به صورت آزاد مشغول به کار هستند که این اقدامات نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر انجمن حمایت از زندانیان برای بهبود شرایط زندانیان و خانواده‌های آنان است.