  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۳۸

اشتغال ۱۴۳ زندانی یاسوجی در کارگاه های تولیدی

یاسوج-دادستان عمومی و انقلاب یاسوج از اشتغال ۱۴۳ زندانی در کارگاه های تولیدی خبر داد.

به گزار شخبرگزاری مهر، سید وحید موسویان در بازدید از زندان یاسوج از کمک ۵۰ میلیارد ریالی انجمن حمایت از زندانیان کهگیلویه و بویراحمد در نیمه اول امسال خبر داد و گفت: انجمن حمایت از زندانیان با انجام ۷۴۶ مورد حمایت از خانواده‌های آنها، کمک‌های قابل توجهی را به این خانواده‌ها ارائه کرد.

وی با اشاره به این که مبلغ کمک‌های نقدی و غیر نقدی این انجمن ۵۱ میلیارد و ۶۷ میلیون و ۱۷ هزار و۶۰۷ ریال بوده است، اظهار کرد: با تلاش‌های این انجمن، ۸ زندانی از زندان آزاد شده و به خانواده‌های خود بازگشته‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در زمینه‌ی آموزش خانواده زندانیان تاکید کرد: دو دوره آموزشی برای ۱۱۱ خانوار در خصوص مهارت‌های اساسی زندگی و فنی و حرفه‌ای برگزار و ۴۴ مورد آموزش فرهنگی نیز برای خانواده‌ها انجام شده است.

وی افزود: ۱۴۳ زندانی در حال حاضر در کارگاه‌ها به صورت آزاد مشغول به کار هستند که این اقدامات نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر انجمن حمایت از زندانیان برای بهبود شرایط زندانیان و خانواده‌های آنان است.

کد خبر 6591738

