10 هزار پرونده در دادگستری تایباد رسیدگی شد/ آزادی 42 زندانی

به گزارش خبرنگار مهر، علی واقعی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه یکی از وظایف مهم شوراهای حل اختلاف بحث صلح وسازش در بین مردم و به ویژه مراجعه کنندگان است، افزود: از خردادماه گذشته تا خردادماه سال جاری بیش از 10 هزار پرونده نیز در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شده است.

آزادی 42 زندانی غیرعمد

وی گفت: با کمک خیرین و ستاد دیه استان 42 زندانی جرائم غیرعمد با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 100میلیون تومان از زندان آزاد و به آغوش گرم خانواده های خود برگشتند.

رئیس دادگستری تایباد افزود: 215 از معتادینی که به همین جرم در زندان بسر می بردند با انجام کارهای فرهنگی و درمانی موفق به ترک اعتیاد شدند.

دستگیری از خانواده زندانیان

وی گفت: یکی از اقدامات مهمی که در انجمن حمایت از زندانیان انجام می شود دستگیری از خانواده زندانیان است که با اعتباری بالغ بر634میلیون ریال کمک های نقدی وغیر نقدی به خانواده زندانیان مساعدت شده است.

واقعی افزود: تعداد 112 کلاس آموزش بهداشت روانی ویژه زندانیان و خانواده های آنان در تایباد برگزار شده است.

وی در خصوص اقدامات انجام شده در ثبت اسناد واملاک وصدور سند مالکیت دراین سازمان گفت: طی سال گذشته تعداد یک هزار و200سند مالکینت صادر وتحویل متقاضیان شده است.

وی گفت: با وجود نیروی انسانی محدود در پزشکی قانونی در سال گذشته یک 1300 پرونده در این مرکز مورد رسیدگی قرار گرفته است.