۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۳۶

آزادی ۲۰۰ محکوم مالی با کمک ۳۵۰ میلیارد تومانی در آذربایجان غربی

ارومیه- رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از آزادسازی بیش از ۲۰۰ زندانی مالی نیازمند استان در شش ماهه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی جمعه شب در آئینی به مناسبت حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد مالی، از آزادی بیش از ۲۰۰ محکوم مالی نیازمند در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد و اظهار کرد: مردم استان در این مدت با پرداخت کمک‌های مالی بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان، زمینه آزادی این زندانیان را فراهم کرده‌اند.

وی عنوان کرد: مجموع بدهی این افراد ۸ هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال بوده که با صدور آرای اعسار و تقسیط مراجع قضائی، کمک‌های مالی خیرین و بهره‌مندی از تسهیلات کم‌بهره بانکی، امکان آزادی آنها از زندان‌های استان فراهم شده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی همچنین گفت: در پویش «به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم» بیش از ۳۶۰ زندانی جرایم غیرعمد مالی تا اربعین حسینی (ع) آزاد شده‌اند که نشان‌دهنده همدلی و همبستگی مردم نوع‌دوست آذربایجان غربی است.

