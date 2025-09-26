کشف ۱۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا یاری اظهار داشت: پس از دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال در یکی از نقاط شهر، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی موفق شدند محل نگهداری دستگاه‌ها را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی، بازرسی‌های لازم را انجام دهند.

سرهنگ یاری تصریح کرد: در این عملیات ۱۵ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش تقریبی پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال کشف و ضبط شد و پرونده متهم یا متهمان برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: پلیس به صورت مستمر با فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه استخراج ارز دیجیتال برخورد کرده و از شهروندان خواست موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.