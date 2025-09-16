شکست سپاهان در نیمه اول دیدار با الحسین

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و الحسین اردن در هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه سه شنبه ۲۵ شهریور و از ساعت ۲۱:۴۵ در ورزشگاه بین‌المللی شهر امان و با قضاوت محمدصالح یوسف از امارات رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود تیم میزبان خاتمه یافت.

ترکیب سپاهان:

محمدرضا اخباری، عارف حاجی عیدی، آریا یوسفی، محمد عسکری، امید نورافکن، مجید علیاری، احسان حاج صفی، گئورگی گولسیانی (کارت زرد) محمد دانشگر، آریا شفیع دوست و آرش رضاوند

ترکیب الحسین:

یزید ابو لیلی، پدرو هنریکه، سعد الروسان، ادهم القریشی، سلیم عبید، رجائی عاید، یوسف ابوجلبوش، محمود ذیب، عوده فاخوری، عارف الحاج، لوئیس کاکوری

زمین چمن ورزشگاه محل برگزاری بازی از کیفیت خوبی برخوردار نبود نکته‌ای که محرم نویدکیا سرمربی سپاهان پیش از بازی به آن اشاره کرده بود.

هواداران الحسین بازیکنان تیم خود را به شدت تشویق می‌کردند و در دقیقه ۶ اولین حمله جدی این تیم روی دروازه سپاهان شکل گرفت که با هوشیاری محمد دانشگر توپ دور شد.

عوده فاخوری در دقیقه ۱۱ در حالی که قصد داشت تا به محوطه جریمه سپاهان نفوذ کند، توسط گئورگی گولسیانی متوقف شد و داور به مدافع گرجستانی سپاهان کارت زرد نشان داد.

بازیکنان الحسین عملکرد بهتری از خود در نیمه اول بازی داشتند و موقعیت‌های زیادی را روی دروازه سپاهان ایجاد کردند.

غفلت مدافعان سپاهان و گل اول بازی برای الحسین

روی حرکت عارف الحاج در دقیقه ۲۷ به سمت دروازه سپاهان، او موفق شد توپ را از بین پاهای گولسیانی به محمود ذیب رساند و این بازیکن در موقعیت تک به تک با اخباری قرار گرفت و توانست گل اول بازی را برای الحسین به ثمر برساند.

محمد عسکری در دقیقه ۳۷ و در محوطه جریمه الحسین پس از برخورد به مدافع حریف نقش بر زمین شد اما داور دستور به ادامه بازی داد و اعتقادی به پنالتی نداشت.

بازیکنان سپاهان در دقایق پایانی نیمه اول موقعیت خطرناکی را روی دروازه الحسین ایجاد کردند اما سودی برای آنها نداشت.