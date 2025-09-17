کارت بازی بازیکن جنجالی سپاهان صادر شد + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو آلوز، هافبک فصل گذشته تیم فوتبال تراکتور، در پایان لیگ بیست‌وچهارم از جمع شاگردان دراگان اسکوچیچ جدا شد و با عقد قراردادی به تیم سپاهان پیوست.

پس از اعلام رسمی این انتقال، باشگاه تراکتور از آلوز شکایت کرد. مدیران این باشگاه مدعی بودند که وی همچنان با تراکتور قرارداد دارد و جدایی‌اش قانونی نبوده است. آنها همچنین سازمان لیگ را به صدور کارت بازی برای آلوز بدون دریافت نتیجه آزمایش ایفمارک متهم کردند.

با گذشت سه هفته از آغاز لیگ بیست‌وپنجم، این بازیکن هنوز اجازه حضور در ترکیب سپاهان را پیدا نکرده است. با این حال، آلوز اخیراً تصویر کارت بازی خود برای سپاهان جهت حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ را در صفحه مجازی‌اش منتشر کرد.

اکنون باید منتظر ماند و دید آیا کارت بازی او برای سپاهان در رقابت‌های لیگ برتر نیز صادر خواهد شد یا خیر.