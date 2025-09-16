به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و الحسین اردن در هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه سه شنبه ۲۵ شهریور و از ساعت ۲۱:۴۵ در ورزشگاه بین‌المللی شهر امان و با قضاوت محمدصالح یوسف از امارات رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با برتری یک بر صفر نماینده اردن خاتمه یافت.

ترکیب سپاهان:

محمدرضا اخباری، عارف حاجی عیدی، آریا یوسفی، محمد عسکری (۸۹- انزو کریولی)، امید نورافکن (۷۵- محمدمهدی لطفی) مجید علیاری (۸۱- کاوه رضایی)، احسان حاج صفی، گئورگی گولسیانی (کارت زرد) (۷۵- محمدامین حزباوی)، محمد دانشگر، آریا شفیع دوست و آرش رضاوند

ترکیب الحسین:

یزید ابو لیلی، پدرو هنریکه، سعد الروسان، ادهم القریشی، سلیم عبید، رجایی عاید (۴۵- فلاح) یوسف ابوجلبوش (۸۶- قطاشه)، محمود ذیب (کارت زرد)، عوده فاخوری، عارف الحاج (۷۷- احمد اساف)، لوئیس کاکوری

زمین چمن ورزشگاه محل برگزاری بازی از کیفیت خوبی برخوردار نبود؛ نکته‌ای که محرم نویدکیا سرمربی سپاهان پیش از بازی به آن اشاره کرده بود.

هواداران الحسین بازیکنان تیم خود را به شدت تشویق می‌کردند و در دقیقه ۶ اولین حمله جدی این تیم روی دروازه سپاهان شکل گرفت که با هوشیاری محمد دانشگر توپ دور شد.

عوده فاخوری در دقیقه ۱۱ در حالی که قصد داشت تا به محوطه جریمه سپاهان نفوذ کند، توسط گئورگی گولسیانی متوقف شد و داور به مدافع گرجستانی سپاهان کارت زرد نشان داد.

بازیکنان الحسین عملکرد بهتری از خود در نیمه اول بازی داشتند و موقعیت‌های زیادی را روی دروازه سپاهان ایجاد کردند.

غفلت مدافعان سپاهان و گل اول بازی برای الحسین

روی حرکت عارف الحاج در دقیقه ۲۷ به سمت دروازه سپاهان، او موفق شد توپ را از بین پاهای گولسیانی به محمود ذیب رساند و این بازیکن در موقعیت تک به تک با اخباری قرار گرفت و توانست گل اول بازی را برای الحسین به ثمر برساند.

محمد عسکری در دقیقه ۳۷ و در محوطه جریمه الحسین پس از برخورد به مدافع حریف نقش بر زمین شد اما داور دستور به ادامه بازی داد و اعتقادی به پنالتی نداشت.

بازیکنان سپاهان در دقایق پایانی نیمه اول موقعیت خطرناکی را روی دروازه الحسین ایجاد کردند اما سودی برای آنها نداشت.

نیمه دوم و شروع خوب سپاهان

بازیکنان سپاهان برای جبران گل خورده نیمه دوم را هجومی آغاز کردند و در دقیقه ۴۸ روی پرتاب اوت بلند آریا یوسفی، توپ در شلوغی محوطه جریمه الحسین به مجید علیاری رسید اما شوت او با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت.

بازیکنان سپاهان در دقیقه ۵۳ حمله دیگری را روی دروازه الحسین خلق کردند که روی پاس علیاری، احسان حاج صفی با دروازه‌بان حریف تک به تک شد اما ضربه او دقت کافی را نداشت و توپ به بیرون رفت.

اخباری و تیرک دروازه سپاهان را نجات دادند

بازیکنان الحسین در دقیقه ۶۴ یک ضد حمله به سمت دروازه سپاهان خلق کردند که دانشگر جا ماند و مهاجم حریف با اخباری تک به تک شد اما ضربه او را دروازه‌بان سپاهان به زیبایی راهی کرنر کرد.

در ادامه باز هم موقعیت برای الحسین شکل گرفت و اینبار شوت بیرون محوطه جریمه ذیب، تیرک دروازه سپاهان را به لرزه درآورد.

بدشانسی بازیکن جوان سپاهان در گلزنی

آریا شفیع دوست در شرایطی که بازیکنان الحسین او را محاصره کرده بودند در بیرون محوطه جریمه تیم حریف و در شرایطی که تعادل خود را حفظ نکرده بود با پای راست به توپ ضربه زد که با واکنش دروازه‌بان الحسین همراه و توپ راهی کرنر شد.

در دقایق پایانی بازی، عارف حاجی عیدی با شوتی از بیرون محوطه جریمه الحسین دروازه این تیم را هدف قرار داد که توپ او با اختلاف اندک به بیرون رفت.