چرخابی: سپاهان نباید حریف را دست کم بگیرد؛ نماینده اردن خسته است!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان در هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه سه‌شنبه ۲۵ شهریور، در ورزشگاه بین‌المللی شهر امان به مصاف تیم الحسین اردن خواهد رفت. سپاهان با هدایت محرم نویدکیا تاکنون در فصل جاری لیگ برتر موفق به کسب پیروزی نشده است و هواداران این تیم امیدوارند که طلسم ناکامی‌ها با یک شروع موفق آسیایی شکسته شود.

در سوی دیگر میدان، تیم الحسین اردن با عملکردی فوق‌العاده در ۱۰ دیدار اخیر خود، بدون شکست باقی مانده و نشان داده که حریف سرسختی برای هر تیمی است. شاگردان نویدکیا برای به دست آوردن سه امتیاز این دیدار حساس کار دشواری را پیش رو دارند و نیازمند نمایش منسجم و تمرکز بالا در تمام دقایق بازی هستند.

سپاهان علاوه بر چالش تاکتیکی، با مسائل فنی مانند کیفیت زمین مسابقه و بازیکنان مصدوم نیز مواجه است، هواداران زردپوشان اصفهانی چشم به عملکرد تیم در این مصاف دارند و انتظار یک نمایش قدرتمند و کسب سه امتیاز را می‌کشند.

حسین چرخابی، کارشناس فوتبال و پیشکسوت تیم سپاهان، در خصوص دیدار پیش روی سپاهان مقابل الحسین اردن در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بازی امروز برای سپاهان بسیار مهم است. تیم الحسین، هرچند تیم ضعیفی در اردن نیست، با داشتن ۱۰ تا ۱۱ بازیکن ملی‌پوش، تیم قدرتمندی محسوب می‌شود و نباید دست کم گرفته شود. شروع خوب می‌تواند روند فصل سپاهان را تحت تأثیر قرار دهد اما اگر شاگردان نویدکیا در این بازی هم مشکل داشته باشد، اعتماد به نفس و روحیه بازیکنان آسیب می‌بیند.

چرخابی افزود: تیم الحسین اخیراً بازی‌های لیگ خود را انجام داده و کمی خسته است، بنابراین فرصت خوبی برای سپاهان است، اما باید توجه داشت که حریف در خانه خودش بازی می‌کند و انگیزه بالایی دارد. محرم نویدکیا باید با برنامه و مدیریت دقیق، بازی را کنترل کند. پرس کردن از جلو از ابتدا به نظر من اشتباه است، زیرا خط دفاع سپاهان کُند عمل می‌کند و این می‌تواند باعث خطر ضدحملات حریف شود.

او درباره نبود برخی از بازیکنان سپاهان به دلیل مصدومیت گفت: سپاهان با کمبود در دفاع وسط مواجه است و بازیکنانی مثل محمد کریمی، میلاد زکی‌پور و ایوان سانچز به دلیل مصدومیت در دسترس نیستند. این مسئله به خصوص در هفته سوم که بازی‌های فشرده و دشوار پشت سر هم انجام می‌شود، اهمیت بیشتری دارد. برنامه فشرده و قرعه سخت سپاهان باعث شده که تیم در ابتدای فصل با مشکلات زیادی روبه‌رو شود. بعد از بازی با الحسین، سپاهان باید با تراکتور و سایر تیم‌ها روبه‌رو شود که فشار روی بازیکنان زیاد است.

چرخابی ادامه داد: در فوتبال همیشه شانس نقش دارد. حتی توپ‌هایی که به نظر صد در صد گل هستند، ممکن است به دلیل بدشانسی وارد گل نشوند. متأسفانه سپاهان با بدترین قرعه ممکن شروع کرده؛ از بازی با الدحیل و سپس لیگ داخلی و بعد بازی با گل‌گهر و تیم‌های دیگر. این شرایط باعث فشار زیاد روی تیم شده است.

او در پایان تأکید کرد: با تمام این مشکلات، سپاهان باید با تمرکز و منطق بازی کند و از تمام توان خود استفاده کند. شکست در این بازی نه تنها اعتماد به نفس تیم را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند روند فصل را هم تحت تأثیر قرار دهد.