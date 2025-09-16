  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۵۵

سپاهان - الحسین؛ کار سخت شاگردان نویدکیا مقابل تیم بدون شکست

تیم فوتبال سپاهان در اولین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا رو در روی الحسین اردن قرار خواهد گرفت. زردپوشان اصفهانی برای این دیدار چند مهره اصلی خود را به همراه ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان در هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، شامگاه سه‌شنبه ۲۵ شهریور و از ساعت ۲۱:۴۵ به وقت تهران در ورزشگاه بین‌المللی شهر امان و با قضاوت محمدصالح یوسف از امارات، رو در روی تیم الحسین اردن قرار می‌گیرد.

الحسین با وجود سپری شدن ۶ هفته از لیگ ۱۱ تیمی اردن، با کسب ۱۲ امتیاز در جایگاه سوم جدول ایستاده و نشان داده تیمی قدرتمند و منظم است. در سوی دیگر، سپاهان با گذشت ۳ هفته از لیگ ۱۶ تیمی ایران، تنها ۲ امتیاز کسب کرده و در مکان دوازدهم جدول قرار دارد. زردپوشان اصفهانی تاکنون در فصل جدید لیگ برتر پیروزی به دست نیاورده‌اند و در مرحله پلی‌آف لیگ نخبگان آسیا نیز با نتیجه ۳ بر ۲ برابر الدحیل قطر شکست خوردند و از صعود به سطح اول فوتبال باشگاهی آسیا بازماندند.

این دو تیم تاکنون در تاریخ با یکدیگر دیداری نداشته‌اند و مسابقه امشب اولین تقابل آنها خواهد بود. سیدحسین حسینی، دروازه‌بان سپاهان که به دلیل عدم صدور ویزا پیش از سفر به اردن نتوانسته بود کاروان تیم را همراهی کند، شب گذشته به اردوی زردپوشان ملحق شد. با این حال، محمد کریمی، میلاد زکی‌پور و ایوان سانچز به دلیل مصدومیت قادر به حضور در این بازی حساس نیستند.

الحسین در ۱۰ دیدار اخیر خود بدون شکست باقی مانده و نشان از ثبات و قدرت این تیم دارد، در حالی که سپاهان در ۱۰ دیدار گذشته‌اش در تمامی رقابت‌ها تنها سه پیروزی به دست آورده است. این آمار نشان می‌دهد مصاف امشب برای سپاهانی‌ها چالشی بزرگ و حساس خواهد بود به خصوص اینکه این تیم در لیگ برتر تاکنون نتوانسته انتظارات را برآورده سازد و هواداران امیدوارند که شاهد نخستین پیروزی فصل جدید تیم خود باشند.

بهنام روان پاک

