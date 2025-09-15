به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه سپاهان، محرم نویدکیا در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال الحسین اردن در لیگ قهرمانان آسیا ۲ اظهار داشت: دیدار فردا برای ما بسیار مهم و در عین حال سخت خواهد بود. چند بازی اخیر تیم الحسین را به‌طور کامل آنالیز کرده‌ایم و می‌دانیم با تیمی باکیفیت، منسجم و دارای بازیکنان و کادرفنی توانمند روبه‌رو هستیم.

وی ادامه داد: اگرچه نتایج اخیر ما ایده‌آل نبوده، اما به توانایی بازیکنانم ایمان دارم و مطمئن هستم کیفیت تیم روز به روز بهتر می‌شود. برای تیم الحسین احترام زیادی قائلم و امیدوارم شاهد یک بازی تماشایی باشیم.

نویدکیا درباره شرایط زمین مسابقه اظهار داشت: به نظر می‌رسد وضعیت زمین ایده‌آل نیست. بازیکنان تکنیکی برای ارائه فوتبال جذاب نیازمند زمین هموار و باکیفیت هستند تا هواداران و تماشاگران نیز از دیدن بازی لذت ببرند. متأسفانه برخلاف روال معمول بازی‌های بین‌المللی، اجازه تمرین در زمین اصلی به ما داده نشد و این نشان می‌دهد کیفیت زمین مطلوب نیست. امیدوارم فردا شرایط چمن مناسب باشد.

سرمربی سپاهان در خصوص عملکرد تیمش در لیگ ایران گفت: درست است که لیگ را با برد آغاز نکردیم، اما بازیکنان نمایش‌های نسبتاً خوبی داشتند. شاید در نیمه نخست بازی اول خوب ظاهر نشدیم، اما در سایر دیدارها از تلاش و عملکرد فنی بازیکنان راضی بودم.

وی افزود: اولین مسابقه همیشه حساس‌ترین بازی برای هر مربی و بازیکن است. طبیعی است که ما هم برای کسب سه امتیاز تلاش کنیم، اما باید منطقی بازی کنیم. الحسین تیمی قدرتمند است و نباید احساسی وارد میدان شویم.

نویدکیا درباره نبود VAR در این رقابت‌ها گفت: نبود VAR قانونی است که AFC از ابتدا اعلام کرده و شامل همه تیم‌ها می‌شود. البته اگر این تکنولوژی وجود داشت، بازی‌ها با آرامش بیشتری دنبال می‌شد.

او در مورد مشکل ویزای سیدحسین حسینی نیز توضیح داد: متأسفانه به دروازه‌بان ما ابتدا ویزا داده نشد و این موضوع بسیار منفی است. ساعتی پیش ویزای او صادر شد و حسینی امشب به اردن می‌رسد. به نظر من AFC باید برای چنین مواردی برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشد، زیرا این مسائل به یکی از بازیکنان کلیدی تیم لطمه می‌زند.

نویدکیا در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم کیفیت زمین مسابقه قابل قبول باشد، چون هر دو تیم بازیکنان باکیفیتی دارند که توانایی ارائه فوتبال روی زمین را دارند. در غیر این صورت، توپ‌ها بیشتر روی هوا خواهد بود و بازی از جذابیت لازم برخوردار نخواهد شد.