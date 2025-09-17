بدترین شروع زردهای اصفهان در ۵ فصل/ «شیشه» عمر نویدکیا در دست تراکتور!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان شامگاه سه‌شنبه ۲۵ شهریور در اولین دیدار خود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ به مصاف تیم الحسین اردن رفت. این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود نماینده اردن به پایان رسید و سپاهانی‌ها در کسب پیروزی ناکام ماندند.

این شکست، ادامه روند ضعیف تیم در آغاز فصل جدید است. سپاهان با انجام ۵ بازی ابتدایی فصل جاری هنوز موفق به کسب هیچ پیروزی نشده است؛ آماری که نشان می‌دهد این تیم ضعیف‌ترین شروع فصل خود در چهار فصل اخیر را تجربه می‌کند.

نگاهی به فصل‌های گذشته و روند موفقیت سپاهان

در فصل گذشته، سپاهان با هدایت مورایس با اینکه در پلی‌آف لیگ نخبگان آسیا مقابل شباب الاهلی شکست خورد، اما در لیگ برتر عملکرد خوبی داشت و چهار بازی متوالی ابتدایی را با پیروزی پشت سر گذاشت.

در دو فصل گذشته نیز با هدایت مورایس، سپاهان توانست چهار هفته ابتدایی لیگ برتر را با موفقیت پشت سر بگذارد و روند خوبی در آغاز فصل نشان دهد. حتی در سه فصل گذشته این تیم با هدایت مورایس در اولین بازی لیگ برتر توانست استقلال تهران را شکست دهد و شروع مقتدری داشته باشد.

در فصل‌های اخیر پس از تغییر سرمربی، سپاهان با هدایت محرم نویدکیا نیز در چهار فصل گذشته آغاز فصل نسبتاً موفقی داشت. این تیم در چهار بازی ابتدایی لیگ برتر سه پیروزی کسب کرده بود و نشان می‌داد که می‌تواند روند پایداری در شروع فصل داشته باشد.

عملکرد ضعیف سپاهان در فصل جاری

با این حال، در فصل جاری شرایط کاملاً متفاوت است. سپاهان تاکنون مقابل تیم‌های الدحیل قطر، پرسپولیس تهران و الحسین اردن شکست خورده و تنها مقابل ملوان و گل‌گهر به تساوی رسیده است. این روند ضعیف، نگرانی زیادی در میان هواداران و کارشناسان ایجاد کرده است و نشان می‌دهد تیم هنوز نتوانسته با ترکیب و برنامه‌های تاکتیکی خود هماهنگ شود.

عدم پیروزی در پنج بازی ابتدایی، ضعف خط حمله و نداشتن نتیجه مثبت در رقابت‌های آسیایی و لیگ داخلی، وضعیت سپاهان را در آستانه چالشی جدی قرار داده است. با توجه به سابقه درخشان این تیم در شروع فصل‌های گذشته، این آغاز ضعیف برای طرفداران زردپوش، ناخوشایند و غیرمنتظره است.

اکنون وظیفه کادر فنی و بازیکنان است تا با تمرکز و انگیزه بالا، وضعیت تیم را بهبود ببخشند و از فرصت‌های باقی‌مانده برای کسب نتایج بهتر استفاده کنند. سپاهان در هفته چهارم لیگ برتر رو در روی تراکتور قرار خواهد گرفت و باید دید آیا نویدکیا و شاگردانش موفق به کسب نتیجه دلخواه هواداران در این بازی خواهند شد یا در صورت شکست برابر تیم تبریزی مسئولان اصفهانی تصمیم جدیدی خواهند گرفت.