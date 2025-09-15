به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان ایران در هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، سه‌شنبه ۲۵ شهریور از ساعت ۲۱:۴۵ به مصاف تیم الحسین اردن خواهد رفت. این دیدار در ورزشگاه بین‌المللی شهر امان برگزار می‌شود و از اهمیت بالایی برای شاگردان محرم نویدکیا برخوردار است.

بر اساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)، محمدصالح یوسف از امارات قضاوت این دیدار را برعهده خواهد داشت و هموطنان او در امر داوری وی را همراهی می‌کنند. همچنین احمد کاظم از عراق به عنوان داور چهارم انتخاب شده است.

دیدارهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در سطح دوم، از سیستم کمک داور ویدئویی (VAR) استفاده نمی‌کنند. این در حالی است که برخی از اعضای کاروان سپاهان با مشکلات صدور روادید برای سفر به اردن مواجه شده‌اند و انتخاب داوران از کشورهای عرب‌زبان، به ویژه امارات و عراق، برای این مسابقه، به نوعی تصمیمی بحث‌برانگیز از سوی AFC محسوب می‌شود در حالی که کنفدراسیون فوتبال آسیا می‌توانست همانند بازی استقلال ایران و الوصل امارات، از داوران کشورهای شرق آسیا برای این مسابقه استفاده کند تا شائبه‌ای در این خصوص ایجاد نشود.

با این حال، سپاهان آماده حضور در نخستین دیدار آسیایی خود است و کادر فنی تلاش دارد تا تیم با آمادگی کامل و تمرکز بالا وارد زمین شود. دیدار با الحسین اردن، فرصت مهمی برای زردپوشان اصفهانی است تا با کسب نتیجه مطلوب، روند موفقیت خود را در گروه آغاز کنند.