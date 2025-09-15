به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه سپاهان، احسان حاج‌صفی در نشست خبری پیش از دیدار با الحسین اردن در لیگ قهرمانان آسیا ۲ اظهار داشت: همیشه اولین مسابقه مرحله گروهی بسیار مهم است و دیدار فردا نیز برای هر دو تیم اهمیت زیادی دارد.

وی ادامه داد: بازیکنان ما با انگیزه و تمرکز بالا آماده مسابقه هستند. تیم حریف کیفیت بالایی دارد و برای آن احترام زیادی قائل هستیم. امیدوارم فردا با ارائه یک بازی خوب بتوانیم سه امتیاز را به دست بیاوریم.

حاج‌صفی درباره تأثیر نتایج اخیر سپاهان گفت: اگرچه در دو سه دیدار گذشته به نتیجه دلخواه نرسیدیم اما نمایش‌های خوبی داشتیم. هدف ما این است که در این بازی نتیجه لازم را کسب کنیم.

کاپیتان سپاهان با اشاره به انگیزه بالای بازیکنان افزود: پس از مسابقه اخیر بازیکنان ناراحت بودند، اما در دو روز گذشته با صحبت‌ها و جلساتی که داشتیم شرایط تیم تغییر کرده است. همه بازیکنان با انگیزه و هم‌قسم شده‌ایم که فردا با کسب یک نتیجه خوب، سه امتیاز را به دست بیاوریم و هوادارانمان را خوشحال کنیم.