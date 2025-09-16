به گزارش خبرگزاری مهر، مجید درویشی عصر سهشنبه در سومین جلسه کارگروه بانوان و خانواده شهرستان همدان با اشاره به جایگاه والای بانوان در جامعه و استناد به آیه سوره کوثر، اظهار کرد: در دوران دفاع مقدس، بانوان نه تنها در پشتیبانی جبههها نقشآفرینی کردند بلکه با حضور مستقیم در خطوط مقدم، نقش مؤثری در انسجام خانوادهها و بهبود وضعیت معیشتی ایفا کردند.
وی از برگزاری همایش بانوان نقشآفرین در دفاع مقدس» همزمان با هفته دفاع مقدس سال جاری خبر داد و افزود: در این برنامه از بانوان شاخص آن دوران تجلیل و از کتاب من ساحلنشین نیستم به قلم خانم گلکارزاده رونمایی خواهد شد.
فرماندار همدان با تأکید بر استفاده از ظرفیت بانوان در تابآوری محلات و مشارکت اجتماعی، تشکیل کمیتههای تخصصی ذیل کارگروه بانوان و خانواده را برای گسترش فعالیتها پیشنهاد کرد.
در این نشست، نمایندگانی از دانشگاه، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و بسیج خواهران گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه بانوان و خانواده ارائه کردند و موضوعاتی همچون اشتغال بانوان و مسائل مرتبط با جوانی جمعیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نظر شما