امیر مرادعلی، رئیس اداره روابط عمومی سازمان بهشت زهرا (س) در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: با توجه به حضور گسترده زائرین و خانواده‌های شهدا در گلزار مطهر شهدا به ویژه قطعه ۴۲ محل خاکسپاری شهدای مقاومت ملی و افزایش چشمگیر جمعیت، تردد خودرویی در سطح گلزار با محدودیت مواجه شده است.

وی افزود: لذا به‌منظور حفظ آرامش زائران و ارائه بهتر خدمات فرهنگی، از این پس در تمام ساعات شبانه‌روز در روزهای پنجشنبه و تعطیلات رسمی، ورود خودرو و موتورسیکلت به سطح گلزار شهدا ممنوع خواهد بود.

مرادعلی بیان داشت: ورود در این روزها صرفاً برای پدر و مادر شهیدان مدفون در گلزار، جانبازان قطع نخاعی (با رؤیت ویلچر)،خودروهای دارای پلاک معلولین، مسئولین ایستگاه‌ها با کارت تردد مجاز بوده و با ارائه کارت بنیاد شهید یا مدارک معتبر امکان‌پذیر است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین سازمان بهشت زهرا (س) در راستای رفاه حال خانواده‌های معظم شهدا و زائرین، افزایش ظرفیت پارکینگ‌های اطراف قطعات شهدا، توسعه ناوگان خودروهای برقی، استقرار خادمین افتخاری و صندلی‌های چرخدار در سطح گلزار را اجرایی کرده است.