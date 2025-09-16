به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان نظری‌دوست عصر سه‌شنبه در جلسه کارگروه اقتصادی و تولید شهرستان اسدآباد با انتقاد از بی‌توجهی کارخانه قند همدان به همکاری با کشاورزان این شهرستان اظهار کرد: این کارخانه حتی در جلسات مرتبط نماینده‌ای اعزام نمی‌کند و لازم است جهاد کشاورزی موضوع را به صورت مکتوب به استانداری گزارش دهد تا پیگیری لازم صورت گیرد.

وی با اشاره به کاهش منابع آبی، تغییر الگوی کشت و حرکت به سمت محصولات کم‌آب‌بر را ضروری دانست و افزود: توسعه کشت گلخانه‌ای علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب، مانع زیان‌ده شدن سرمایه‌گذاری‌های بخش کشاورزی می‌شود.

فرماندار اسدآباد تعداد گلخانه‌های فعال شهرستان را ۱۴.۳ هکتار اعلام کرد و ادامه داد: شهرک گلخانه‌ای بهراز با مساحت ۳۵ هکتار آماده سرمایه‌گذاری است و پنج نقطه از اراضی ملی در روستاهای سیف‌آباد و دولت‌آباد نیز به احداث گلخانه اختصاص یافته است. همچنین در منطقه چهاردولی، در صورت تأمین زمین، ایجاد گلخانه در دستور کار قرار دارد.

نظری‌دوست تأکید کرد که توسعه گلخانه‌ها و محصولات کم‌آب‌بر از اولویت‌های اصلی کارگروه اقتصاد و تولید شهرستان بوده و با حمایت از سرمایه‌گذاران و همکاری دستگاه‌ها، گام‌های مهمی برای افزایش بهره‌وری و رونق کشاورزی برداشته خواهد شد.