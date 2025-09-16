کرمانشاه در میان ۱۰ استان برتر رویداد «ره بانو» قرار گرفت

حجت‌الاسلام محمد چقامیرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز خرسندی از حضور پرشور استان‌ها در رویداد ملی «ره بانو» و حضور قابل توجه مدیران کل و معاونین از سراسر کشور، اظهار داشت: این رویداد با هدف تقویت هویت زن مسلمان ایرانی و تداوم گفتمان‌های امیدبخش در جامعه برگزار شد و بخش مهمی از سیاست‌های حوزه بانوان تبلیغات اسلامی را تشکیل می‌دهد.

وی با قدردانی از تلاش‌های همکاران در سطح ستاد و استان‌ها گفت: استان کرمانشاه با افتخار در این رویداد حضور یافت و موفق شد در سندهای استانی جزو ده استان برتر کشور قرار گیرد؛ همچنین در ارزیابی فضای نمایشگاهی، نمره کامل را به دست آورد. به گفته وی، این دستاورد نتیجه همدلی و کوشش مستمر مجموعه‌های استانی است که با هم‌افزایی و تعهد به کیفی‌سازی فعالیت‌ها حرکت می‌کنند.

حجت الاسلام چقامیرزایی در ادامه با اشاره به نقش‌آفرینی بانوان استان، تصریح کرد: در این رویداد، خانم اسمعیل‌نژاد، مدیر مرکز استان، به‌عنوان یکی از پنج کارشناس کشوری انتخاب شدند و به تحلیل، تشریح و ارائه عملیات‌های راهبری مرکز استان و همچنین مباحث ملی پرداختند. سخنرانی ایشان در حضور حجت‌الاسلام والمسلمین قمی، ریاست سازمان تبلیغات اسلامی کشور، اساتید برجسته و بانوان شورای راهبری سراسر کشور، نشان‌دهنده اهمیت محوریت بانوان در عرصه تبلیغات اسلامی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه با بیان اینکه تجربه‌ها و نکته‌برداری‌های این رویداد باید به عنوان «درس‌های آموخته‌شده» در مسیر حرکت آینده مورد استفاده قرار گیرد، افزود: ما از هر نقد سازنده استقبال می‌کنیم و با قوت بیشتری برنامه‌ها را پیگیری خواهیم کرد. تحقق این اهداف نیازمند هم‌افزایی، همدلی و پیگیری‌های مستمر مرکز راهبری و هم‌آهنگی بانوان استان‌هاست.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تقویت نقش‌آفرینی بانوان جهادگر در انقلاب اسلامی، از تمامی دست‌اندرکاران و به‌ویژه بانوان شورای راهبری استان‌ها خواست تا با حفظ احترام و همکاری، مسیر پیش رو را با انگیزه و عزمی راسخ دنبال کنند.