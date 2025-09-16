به گزارش خبرگزاری مهر، شورای راهبری بانوان اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قزوین در ارزیابی دوساله عملکرد استان‌ها در حوزه فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و تبلیغی، موفق شد در رویداد ملی «ره‌بانو» که با حضور بانوان فرهیخته و فعالان فرهنگی سراسر کشور در رامسر برگزار شد، رتبه دوم کشور را کسب کند.

این ارزیابی بر اساس سنجه‌های شاخص عملکردی انجام شد و دستاوردهای استان قزوین در حوزه بانوان، مورد توجه ویژه داوران و مسئولان کشوری قرار گرفت. مجموعه فعالیت‌های نوآورانه، برنامه‌ریزی‌های هدفمند و پیگیری‌های مستمر امور بانوان اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان، نقش مؤثری در این موفقیت ملی ایفا کرده‌اند.

این افتخار، نشان‌دهنده ظرفیت بالای بانوان قزوینی در ایفای نقش محوری در تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی انقلاب اسلامی است.

عملکرد شورای راهبری بانوان استان قزوین در این رویداد، الگویی الهام‌بخش برای سایر استان‌ها محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های فرهنگی بانوان در سطح ملی باشد.

همچنین حجت الاسلام یوسف پورآرین مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین در پیامی این افتخارآفرینی را به شورای راهبری و هماهنگی بانوان اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قزوین تبریک گفت.

در بخشی از این پیام آمده است: کسب رتبه دوم کشوری در ارزیابی دوساله عملکرد استان‌ها در حوزه راهبری بانوان که همزمان با رویداد ملی ره‌بانو و در حضور بانوان راهبر سراسر کشور محقق شد، دستاوردی گرانسنگ و نمادی روشن از ظرفیت‌های بی‌بدیل بانوان قزوین است.

در این میان، مراتب تبریک ویژه را به شورای راهبری و هماهنگی بانوان اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قزوین به ویژه سرکار خانم مهدوی دبیر شورای راهبری تقدیم می‌دارم که با همت بلند، برنامه‌ریزی هوشمندانه و پیگیری‌های مستمر، توانستند مجموعه‌ای منسجم و کارآمد را برای تحقق این موفقیت ملی هدایت نمایند.

بی‌شک این دستاورد حاصل روحیه جهادی، نوآوری و تلاش شبانه‌روزی بانوان متعهد استان است؛ تلاشی که نه تنها جایگاه بانوان قزوینی را در سطح کشور ارتقا بخشید، بلکه الگویی ارزشمند برای سایر استان‌ها پدید آورد.