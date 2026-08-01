کاوشگر ژاپنی به دیدار سیارک شبیه آدم برفی رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، این نزدیک ترین فاصله در ماموریت گذر کاوشگر از کنار یک سیارک است.

کاوشگر «هایابوسا ۲» روز پنجم جولای طی ماموریتی که قابلیت منحرف کردن یک صخره فضایی خطرناک از زمین را داشت، از کنار سیارک Torifune گذر کرد. طبق گزارش آژانس اکتشافات هوافضای ژاپن (JAXA)، هایابوسا ۲ که با سرعت بیش از ۱۸ هزار کیلومتر بر ساعت حرکت می کرد از فاصله ۷۴۴ به ۴۰۰ متری سیارک رسید. چنین فاصله ای از تخمین JAXA درباره گذر کاوشگر از فاصله ۸۰۰ متری سیارک، فراتر است.

«یویا میماسو» یکی از محققان JAXA در این باره به خبرنگاران گفت: نتایج نشان می دهد «نتایج نشان می‌دهد این کاوشگر، در مقایسه با تمامی فضاپیماهایی که تاکنون در مأموریت‌های گذر از کنار سیارک‌ها شرکت کرده‌اند، با کمترین فاصله از کنار یک صخره فضایی عبور کرده است.

رکورد پیشین این امر بهیک کاوشگر چینی تعلق داشت که از فاصله ۷۷۰ متری سطح سیارکی گذر کرد. JAXA پس از انجام موفقیت آمیز گذر از کنار سیارک، تصاویر نادری را منتتشر کرد که صخره ای فضایی مشابه یک آدم برفی را نشان می داد.

قبلا مشخص شده بود که سیارک Torifune شکلی کشیده دارد اما جزئیات آن همچنان آشکار نبود.

انتظار می رود این کاوشگر فضایی پس از ماموریت گذر از کنار Torifune در سال ۲۰۳۱ میلادی از کنار سیارکی به نام ۱۹۹KY۲۶ بگذرد.