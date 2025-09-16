گزارشگر ویژه سازمان ملل با دبیر ستاد حقوق بشر دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سراج دبیر ستاد حقوق بشر که برای شرکت در شصتمین نشست سازمان ملل به ژنو سفر کرده است، در محل دفتر نمایندگی ایران در ژنو با آلنا دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره تأثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه دیدار و گفت و گو کرد.
وی تاکید کرد: تحریمها حقوق بنیادین نظیر حق سلامت، غذا و کرامت انسانی را نابود میسازند و دسترسی ملتها به دارو، واکسن و تجهیزات حیاتی پزشکی را سلب کرده، نظامهای بهداشت عمومی را مختل و توسعه اقتصادی را متوقف میکنند.
دبیر ستاد حقوق بشر ضمن تقدیر از تلاشهای خانم دوهان در زمینه مقابله با تحریمهای یکجانبه گفت: یافتههای گزارشگر ویژه تأیید آثار مخرب اقدامات ظالمانه و بیرحمانه مدعیان حقوق بشر است. این یافتهها نشان میدهد تحریمهای آمریکا علیه ایران، جنایت علیه بشریت است.
سراج با تاکید بر اثرات و تبعات تحریمها در حوزههای مختلف از جمله اقتصاد، معیشت و بهطور خاص به تأثیرات مخرب آنها بر بیماران اشاره کرد و گفت: تحریمها جان بیماران را تهدید میکنند و مانع جدی بر بهرهمندی مردم ایران از حقوق اولیه، از جمله حق سلامت، اشتغال و دسترسی به داروهای حیاتی برای بیماران صعبالعلاج مانند تالاسمی است.
وی با اشاره به تأثیر تحریمها بر مسائل اقتصادی و معیشت اقشار مختلف مردم از جمله کارگران گفت: تحریمها نهتنها اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده، بلکه کارخانههای تولیدی و کارگران را در تنگنا قرار داده است.
به گفته سراج، عدم دسترسی ایران به ماشین آلات جدید، قطعات یدکی، فناوریها و نرم افزارهای مورد نیاز موجب وارد آمدن لطمه به حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم ایران و حق سلامت، حق حیات، حق غذا، حق مسکن و … آنان شده است.
دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد: تحریمهای یکجانبه علیه ایران مغایر بسیاری از هنجارهای حقوقی بینالمللی هستند.
وی افزود: تحریمها موجب کاهش درآمدهای دولت، افزایش تورم و فقر، منابع ناکافی برای افراد درآمد کم و گروههای آسیب پذیر شدهاند. تحریمها همچنین مانع از دستیابی دولت ایران به منابع لازم برای توسعه و نگهداری پروژههای زیرساختی شده و تأثیرات مخربی بر جای گذاشتهاند.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به کشور و تخریب و آسیب رساندن به اهداف غیر نظامی گفت: در شرایط جنگی، مانند آنچه در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم، این تحریمها لایهای از فشار مضاعف ایجاد میکنند و دسترسی به داروهای ضروری برای بیماران مزمن مانند تالاسمی مختل شد؛ همچنین لغو پروازهای شرکتهای هواپیمایی ایرانی در طول زمان تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور، علاوه بر تحریمها مشکلات دوچندانی را برای بیمارانی که نیاز به داروهای خاص دارند ایجاد کرد.
وی افزود: تجاوز رژیم صهیونیستی، موجب تعطیل شدن برخی از کارگاههای تولیدی و بیکار شدن تعدادی از کارگران فعال در بنگاههای اقتصادی شد.
معاون امور بینالملل کشور تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی هرگونه همکاری با گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد تاثیر منفی اقدامهای قهری یکجانبه بر برخورداری از حقوق بشر را دارد.
در این دیدار خانم آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد تاثیر منفی اقدامهای قهری یکجانبه بر برخورداری از حقوق بشر، ضمن تقدیر از همکاری و کمک ایران با گزارشگر ویژه سازمان ملل از میزبانی ایران در کنفرانس بینالمللی تحریمهای یکجانبه تشکر کرد.
وی با اشاره به سفرهای خود به ایران تاکید که این سفرها به مستندسازی واقعیت تاثیر تحریمها بر اقشار مختلف مردم بسیار تاثیرگذار بوده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل ضمن انتقاد از اعمال تحریمهای یکجانبه و تاثیر آن بر ابعاد مختلف حقوق بشر، تحریمها را عامل مستقیم محدودیت در دسترسی به غذا، دارو و خدمات ضروری زندگی دانست و آنها را تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهانی معرفی کرد.
وی تاکید کرد تحریمها بر حوزههای مختلف حقوق بشر از حقوق آموزش، حقوق اقتصادی، حقوق کار، حقوق امنیت و حقوق سلامت تاثیر منفی بسزایی دارد.
دوهان گفت: اقدامات قهری یکجانبه، نقض حقوق بشر هستند و شهروندان عادی را هدف قرار میدهند.
دوهان همچنین ابراز امیدواری کرد بتواند با همکاری کشورهایی مانند ایران به اهداف خود در طول مدت یک سالی که از مأموریت او باقی مانده دست پیدا کند.
گفتنی است، ناصر سراج دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در روز یکشنبه در صدر هیئت حقوق بشری برای شرکت در شصتمین نشست خقوق بشر سازمان ملل به ژنو سفر کرد.
حضور و سخنرانی در نشست بررسی «آثار حقوق بشری ۱۲ روز حمله به ایران از سوی رژیم اسرائیل و آمریکا»، شرکت در نشست گفتوگوی تعاملی با گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد آثار منفی اقدامهای یکجانبه قهرآمیز بر بهرهمندی از حقوق بشر و دیدار با معاون کمیسر عالی حقوق بشر از جمله برنامههای دبیر ستاد حقوق بشر تاکنون بوده است.
