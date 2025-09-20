کشتی ایران، جهان را ضربه فنی کرد

خبرگزاری مهر_مجله مهر: این روزها اگر توی صفحات مجازی اسکرول کره باشید حتماً با این جمله کاربران ایرانی رو به رو شدهاید که میگوید: «کشتی رو دوست داریم چون هر سال یادمون میاره که به ایرانی بودنمون افتخار کنیم.» در روزگاری که خبرهای سخت و غمانگیز کام ایرانیها را تلخ کرده است حالا کشتی با سالتو و باراندازهای ورزشکاران ایرانی بهانه خوبی برای یک دلخوشی جمعی شده تا با دیدن شیربچههای تیم ملی روی سکوی قهرمانی از دیدنشان چشمهایمان برق بیفتد و لبخند روی لبهایمان بنشیند تا باردیگر به اهتزاز پرچممان خیره شویم و به داشتن قهرمانهایمان افتخار کنیم. امروز با قهرمانی زودهنگام تیم ملی کشتی فرنگی بعد از کشتی آزاد ورزشکاران ایران به یک تاریخسازی بزرگ دست پیدا کردند و با پشت سرگذاشتن روسیه و امریکا روی سکوی اول قهرمانی ایستادند. یک اتفاق دوست داشتنی که باعث شد تا کاربران ایرانی در شبکههای اجتماعی دست به تحسینشان بردارند.
بعد از این قهرمانی دلچسب خیلی از کاربران درباره حس افتخار و غرورشان نسبت به این اتفاق حرف زدند توی صفحاتشان نوشتند مثل کاربری که گفت: تشک کشتی برای اونها مثل سنگر جبهه است، با ایمان میرن و با افتخار برمیگردن.
خیلی از کاربران هم در کنار تشویق تیم ملی کشتی ایران و قهرمانی تاریخ ساز آنها کنار تشویق ملی پوشان دوبنده پوش از فوتبالیستهای کشورمان انتقاد کردند و زبان به کنایه باز کردند؛ به عنوان نمونه یکی از آنها این طور نوشت: فوتبال وعده میده، کشتی نتیجه!
بخشی دیگر از ایرانیها هم ترجیح دادند به پشت صحنه تشک قهرمانی کشتیگیران ملی پوش بپردازند، ورزشکارانی که این روزها تصاویر ذکر گفتن و نماز خواندنشان در گوشه و کنار سالن ورزش و تمرین سوژه دوربینها شده بود.
یکی از پدیدههای پررنگ در رقابتهای کشتی احترام به پرچم بود که سر و صداهای زیادی را در دنیای مجازی به راه انداخت از سلام نظامی و تعظیم به پرچم گرفته تا ژست قهرمانی پژمان درستکار روی سکوی اول، اتفاقی قابل احترام که از دیدن اهالی شبکههای اجتماعی دور نماند. تاجایی که بعضی از کاربران قدرت و نمود این رفتارها را به اندازه موشکهای ایرانی دانستند و دربارهاش نوشتند.
کنار قهرمانی تیم ملی رفتارها و دلبری کشتیگیرها هم مورد توجه قرار گرفت از تواضع شگفت انگیز میرزازاده بعد از کسب مدال طلا که در کمال فروتنی آن را هدیهای برای دلجویی از مردم در المپیک دانست تا اشکهای غیرتمندانه پیام احمدی که در حضور اولش شگفتیساز شد.
در کنار پژمان درستکار، حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی هم در کنار عملکرد تحسینبرانگیزش به خاطر مهربانی و رفتار پدرانهای که کنار تشک با بازیکنانش داشت و به آنها روحیه میداد به یکی از چهرههای محبوب این روزها تبدیل شد. تاجایی که ویدئوی که او بعد از شکست پیام احمدی در فینال مورد توجه اهالی شبکههای اجتماعی قرار گرفت و با واکنش همراه شد.
