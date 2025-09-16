آینده کشاورزی و امنیت غذایی به حفاظت از اراضی کشاورزی گره خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در پنجمین نشست کارگروه ملی یکپارچه سازی اراضی کشاورزی با بیان اینکه آینده کشاورزی و امنیت غذایی کشور به حفاظت از اراضی کشاورزی گره خورده است، تصریح کرد: ولعی که در افراد و یا نهادها برای تغییر کاربری اراضی در قالب احداث باغ ویلاها، اضافه کردن به محدودههای شهری و… وجود دارد، موجب نابودی اراضی کشاورزی میشود.
وی اظهار داشت: در حال حاضر، حدنگاری و صدور اسناد تک برگی اقدامی مهم برای حفاظت و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی محسوب میشود.
وی، سرعت خرد شدن اراضی را بیشتر از یکپارچه سازی اراضی کشاورزی دانست و بر ضرورت جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی با اتکاء به احکام قانونی و بهره گیری گسترده از روشهای آموزشی و ترویجی برای متقاعد کردن کشاورزان تاکید کرد.
نوری گفت: در بحث تجمیع اراضی کشاورزی میشود به جای تجمیع زمین، مدیریت اراضی را یکپارچه کنیم زیرا هدفمان این است که کشاورزی به شکل مطلوب انجام شود و یک مدیریت خوب روی قطعات زمین باشد.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه تشکیل شرکتهای کشت صنعت کوچک خانوادگی را از جمله راهکارهای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی عنوان کرد و افزود: بر اساس مطالعات تطبیقی که داشتم در برخی از کشورها برای جلوگیری از تکه تکه شدن اراضی پس از فوت افراد، شرکتهای کوچک خانوادگی کشاورزی با سهام مشخص تشکیل میشود و این اقدام میتواند از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری کند.
نوری، ادامه داد: تشکیل شرکتهای کشت صنعت کوچک خانوادگی ابتدا باید در دولت مطرح و پس از تصویب در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
