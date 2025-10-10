به گزارش خبرگزاری مهر ، به مناسبت روز جهانی غذا، سومین رویداد اهدای نشان فایو (F.A.U) یکی از بخش‌های سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) از ۲۱ تا ۲۳ مهرماه در مجتمع نهاد ریاست جمهوری با حضور مسئولان دولتی و بخش خصوصی برگزار می‌شود.

دبیر اجرایی این رویداد با تأکید بر استقلال و شفافیت فرآیند ارزیابی گفت، هدف قدردانی از تلاش‌های مستمر فعالان صنعت غذا و معرفی استانداردهای برتر در حوزه غذا و رستوران‌داری است.

شاخص‌های انتخاب برگزیدگان شامل کیفیت غذا، خدمات مشتری، رعایت اصول بهداشتی و اصالت فرهنگی فهرست غذایی است. در بخش میراث ماندگار نیز نقش شخصیت‌های تأثیرگذار در حفظ هویت غذایی ایران و جهان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

یکی از اهداف مهم این دوره، یکپارچه‌سازی موضوع است. هدف‌گذاری سومین رویداد نشان فایو، گسترش این طرح در آینده است.

گفتنی است، از سال آینده دوره‌های استانی برگزار خواهد شد تا شاهد توسعه و ارتقا صنعت غذا در تمام نقاط مختلف کشور باشیم و طرح با مشارکت تمام فعالان صنعت در راستای خدمات‌دهی بهتر رشد کند.

در این دوره ۴۶ رستوران شامل ۳۰ واحد ایرانی و ۱۶ واحد ملل به رقابت می‌پردازند و در بخش «میراث ماندگار» نیز از ۵ نفر تاثیرگذار در صنف غذا و رستوران تقدیر می‌شود.