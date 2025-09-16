  1. استانها
پایگاه‌های مناسب مدیریت بحران در نوشهر ایجاد شود

نوشهر - فرماندار نوشهر با تأکید بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های امنیتی و ایجاد پایگاه‌های مناسب مدیریت بحران در منطقه، بر ضروت توجه به حقوق شهروندی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی شامگاه سه شنبه در نشست با فرمانده جدید انتظامی شهرستان نوشهر با قدردانی از زحمات درویشی، فرمانده پیشین انتظامی شهرستان، از تلاش‌های نیروهای انتظامی و نظامی در تأمین امنیت و مدیریت بحران‌ها تقدیر کرد.

وی با اشاره به گستردگی حوزه انتظامی شهرستان و اهمیت تقویت زیرساخت‌های امنیتی اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص منطقه و احتمال بروز بحران‌های طبیعی یا تهدیدات دشمنان، ایجاد پایگاه‌های مناسب برای مدیریت بحران‌ها یک ضرورت اساسی است.

فرماندار نوشهر همچنین بر ضرورت توجه ویژه به حقوق شهروندی تأکید و افزود: رضایتمندی مردم در مراجعه به دستگاه‌های انتظامی بسیار حائز اهمیت است و انتظار می‌رود رسیدگی به مشکلات شهروندان با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.

وی در پایان ضمن آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری و سربلندی جمهوری اسلامی ایران، برای فرمانده جدید انتظامی نوشهر توفیق خدمت بیشتر به مردم را خواستار شد.

