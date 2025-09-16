به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی شامگاه سه شنبه در نشست با فرمانده جدید انتظامی شهرستان نوشهر با قدردانی از زحمات درویشی، فرمانده پیشین انتظامی شهرستان، از تلاش‌های نیروهای انتظامی و نظامی در تأمین امنیت و مدیریت بحران‌ها تقدیر کرد.

وی با اشاره به گستردگی حوزه انتظامی شهرستان و اهمیت تقویت زیرساخت‌های امنیتی اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص منطقه و احتمال بروز بحران‌های طبیعی یا تهدیدات دشمنان، ایجاد پایگاه‌های مناسب برای مدیریت بحران‌ها یک ضرورت اساسی است.

فرماندار نوشهر همچنین بر ضرورت توجه ویژه به حقوق شهروندی تأکید و افزود: رضایتمندی مردم در مراجعه به دستگاه‌های انتظامی بسیار حائز اهمیت است و انتظار می‌رود رسیدگی به مشکلات شهروندان با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.

وی در پایان ضمن آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری و سربلندی جمهوری اسلامی ایران، برای فرمانده جدید انتظامی نوشهر توفیق خدمت بیشتر به مردم را خواستار شد.