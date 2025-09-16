به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از هنرمندان لابراتوار فیلم سینمای ایران عصر سه شنبه ۲۵ شهریور در سالن سیف‌الله داد خانه سینما برگزار شد. میثم کریمی اجرای این مراسم را برعهده داشت.

محمدمهدی عسگرپور رئیس هیئت رئیسه خانه سینما در ابتدای مراسم عنوان کرد: باید از شما عذرخواهی کنم که‌ نمی‌توانم تا انتها در مراسم حضور داشته باشم زیرا مشکلی با شهرداری به وجود آمده است که باید به جلسه بروم.

وی با اشاره‌ به اینکه هنرمندان لابراتوار مانند سربازان‌ گمنام هستند، گفت: هنرمندان لابراتوار به صورت جدی در سینما فعالیت می‌کنند اما کمتر از آنها نام‌ برده می‌شود. زمانی که بحث دیجیتال در سینمای ایران مطرح شد همه ما نگران تغییر و تحولات در لابراتوارها بودیم و ممکن بود بخشی از همکاران ‌ما در راستای این تحولات شغلشان را از دست بدهند. شکرخدا بخش قابل توجهی از همکاران ما و قدیمی‌های این حوزه با تغییرات کنار آمدند و در دوران تحول جزو پیشگامان این حوزه شدند.

عسگرپور در پایان تاکید کرد: وظیفه ما است که از همه ‌عزیزانی که چندین دهه با سختی فراوان در این حوزه فعالیت کردند، قدردانی کنیم.‌ بخش زیادی از افتخارات سینمای ما در گذشته به کمک این عزیزان حفظ و نگهداری شده که اتفاق ارزشمندی است.

در ادامه زهرا زمانی دبیر انجمن صنفی لابراتوار فیلم سینمایی ایران عنوان کرد: از طرف خودم و هم صنفان خودم از آقای محمدرضا بخت‌طالع و تلاش های ارزشمندشان تشکر می‌کنم که با شکیبایی والای خودشان توانستند همکاران ما را گردهم بیاورند و صنف منسجم و خوبی تشکیل دهند.

در ادامه ویدئویی از هنرمندان درگذشته حوزه لابراتوار فیلم پخش شد.

همچنین هومان شیدرنگ مدیر لابراتوار پیشگامان سینمای آریا تصریح کرد: حوزه فعالیت ما ابتدا تلفیقی از آنالوگ و دیجیتال بود اما همچنان در حوزه تبدیل فیلم‌های قدیمی و بازسازی فیلم‌ها فعالیت می‌کنیم ‌زیرا این آثار افتخارات سینمای ما هستند.

به لابراتوارها کم توجهی می‌کنند

سپس مهدی شفیعی، حبیب ایل بیگی و حبیب اسماعیلی روی صحنه آمدند تا از فرامرز بیگلو برگزیده لابراتوار پیشگامان سینمای آریا تجلیل کنند.

حسین فرج مدیرکل دفتر توسعه زیرساخت و فناوری سازمان‌سینمایی گفت: لابراتوارها بخشی هستند که خیلی کم به آنها توجه می‌شود اما همه ‌کسانی ‌که در لابراتوار کار می‌کنند برای دلشان کار ‌می‌کنند و به صورت شبانه روزی فعالیت می‌کنند.

وی تصریح کرد: کسانی که فیلم‌ می‌سازند پیش از سینما، ابتدا فیلمشان ‌را در لابراتوار می‌بینند و این نشان می‌دهد که لابراتوار حتی می‌تواند به لحاظ حسی تاثیر زیادی روی فیلمسازان ‌بگذارد.

در ادامه نیما دبیرزاده مدیرعامل لابراتوار خط فرضی اظهار کرد: خوشحالم که فعالان حوزه لابراتوار امشب اینجا جمع هستند و شب خوبی را کنار هم سپری می‌کنیم. از تیم‌ فوق‌العاده ام در لابراتوار خط فرضی تشکر می‌کنم.

سپس حسن ‌رضایی، هوشنگ گلمکانی و رضا اورنگ برای تجلیل از زهرا دولابی برگزیده لابراتوار خط فرضی روی صحنه آمدند.

محمد مجد و سامان مجد مدیران لابراتوار مجد در ادامه روی صحنه آمدند و محمد مجد بیان کرد: بچه‌های جوان رشد زیادی در این حوزه داشته‌اند و من به شخصه دانش بچه‌های جوان در تمام لابراتوارها را تایید می‌کنم.

سپس احمد امینی، علی نیک رفتار، لادن طاهری، محمد مجد و سامان مجد برای تجلیل از مهدی دشت‌بان فرهنگ برگزیده لابراتوار مجد روی صحنه آمدند.

در ادامه از محمد ابراهیمی حاجت پیشکسوت لابراتوار فیلمساز که در مراسم حضور نداشت، قدردانی شد.

همچنین فرهاد توحیدی، محمد طیب و پدرام عظیمی از صبا کریمیان برگزیده لابراتوار فام تجلیل کردند.

پدرام عظیمی عنوان کرد: همه دوستانی که هنر می‌خوانند در دانشگاه ۲ واحد لابراتوار دارند، پس لابراتوار خیلی مهم است اما ‌در سیستم دانشگاه به آن‌ کم‌توجهی شده است.

لابراتوار به سینما خون می‌رساند

وی ادامه داد: اگر سینما قلب باشد قطعا لابراتوار یکی از رگ‌هایی است که به سینما خون می‌رساند. خوشبختانه پوست اندازی در صنف لابراتوار انجام شده است که به نوبه خودم از دوستان تشکر ‌می‌کنم.

دانش اقباشاوی دبیر کانون کارگردانان نیز در این ‌مراسم بیان کرد: خوشحال تا خیلی از زمان لابراتوارهای آنالوگ دور نشده ایم انجمن‌ ‌لابراتوار این مراسم را برگزار کردند. زیرا ما اهالی سینما ‌کم کم داشتیم فراموش می کردیم که در زمان آنالوگ‌ چقدر فیلم ساختن سخت بود و باید هوش زیادی به کارر می‌گرفت.

وی در ادامه خاطره ای از اهمیت رابطه لابراتوار و عوامل ساخت یک فیلم‌ گفت: در واقع لابراتوار نوعی جادوگری است. من ۲۳ سالم بود و در گروه کارگردانی فیلم «دوئل» بودم. ما صحنه جلوه های میدانی عجیبی داشتیم به طوری که گروه کارگردانی و فیلمبرداری و گروه صحنه و افکت در آن صحنه هم نگران کیفیت خوب اجرا بودند و هم‌ جان آدم ‌ها. پس از ضبط این صحنه تازه نگرانی‌ها به وجود آمد که خروجی این ‌فیلم در لابراتوار چطور خواهد بود. پس از ۲ روز نفس‌گیر بالاخره نتیجه از لابراتوار آمد و فوق‌العاده بود.

این کارگردان متذکر ‌شد: همه‌چیز در سینما خام ثبت می‌شود و در نهایت به پالایشگاهی به نام لابراتوار می‌رسد و این ‌عزیزان شیمی‌دان تازه تصویر را پرورش می‌دهند. دوستان دیجیتال امروزه دیگر با مواد شیمیایی سرو کار ندارد اما در گذشته واقعا شرایط خطرناکی در لابراتوارها حاکم بود اما نگرانی گروه تولید همچنان مانند گذشته وجود دارد.

در ادامه از علی شعبانی نفر برگزیده لابراتوار روشنا تجلیل شد.

آنالوگ و دیجیتال همه یک‌ خانواده هستیم

بهنود بخت‌طالع رئیس انجمن ‌صنفی لابراتوار فیلم سینمایی ایران آخرین سخنران ‌مراسم بود که اظهار کرد: امشب از این بابت خوشحالم که برای اولین بار از اسامی جدیدی در این حوزه رونمایی شد. من از ابتدا در انجمن هدف‌هایی داشتم؛ ابتدا این‌که‌ به هم‌ ‌کمک‌ ‌کنیم تا جایگاه اصلی لابراتوار را پیدا کنیم و دوم اینکه محوریت را با خانم‌ها تقسیم ‌کنیم و صرفا آقایان در این عرصه فعال نباشند.

بخت‌طالع گفت: پیشکسوتان سایه بالای سر ما هستند اما ‌باید تغییرات دیجیتال را بپذیرند و ما باید تلاش کنیم هنرمندان مان در لابراتوارها به خوبی فعالیت کنند و دیده شوند. سعی می‌کنم ‌همواره امانت دار باشم و هرکاری از دستم ‌برمی‌آید برایتان انجام دهم. ‌امروز دیگر بحث آنالوگ و دیجیتال مطرح نیست و ما یک ‌خانواده واحد هستیم.

میثم کریمی در پایان عنوان کرد: فیلم ترمیم شده «باشو غریبه کوچک»‌ ساخته بهرام‌ بیضایی توسط لابراتوار روشنا جایزه بهترین فیلم را از جشنواره ونیز دریافت کرد که نشان از اهمیت بالای لابراتوارها دارد.