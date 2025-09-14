  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۵۴

هنرمندان لابراتوار سینما تجلیل می‌شوند

هنرمندان لابراتوار سینما تجلیل می‌شوند

مراسم نکوداشت هنرمندان انجمن صنفی لابراتوار فیلم سینمای ایران در خانه سینما برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین مراسم نکوداشت هنرمندان لابراتوار فیلم سینمای ایران با حضور نمایندگان استودیوها و لابراتوارهای فیلم، هنرمندان سینما و مدیران فرهنگی سه شنبه ۲۵ شهریور برگزار می‌شود.

در این مراسم ضمن تجلیل و ارج نهادن به تلاش‌های فعالان صنف لابراتوار، پنج نفر از فعالان لابراتوارهای دیجیتال که زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کنند به عنوان برگزیده به هیئت مدیره انجمن لابراتوارها معرفی می‌شوند.

این مراسم از ساعت ۱۸ روز سه شنبه ۲۵ شهریور در سالن سیف‌الله داد خانه سینما آغاز می‌شود.

کد خبر 6588670
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها