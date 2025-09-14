به گزارش خبرگزاری مهر، اولین مراسم نکوداشت هنرمندان لابراتوار فیلم سینمای ایران با حضور نمایندگان استودیوها و لابراتوارهای فیلم، هنرمندان سینما و مدیران فرهنگی سه شنبه ۲۵ شهریور برگزار میشود.
در این مراسم ضمن تجلیل و ارج نهادن به تلاشهای فعالان صنف لابراتوار، پنج نفر از فعالان لابراتوارهای دیجیتال که زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت میکنند به عنوان برگزیده به هیئت مدیره انجمن لابراتوارها معرفی میشوند.
این مراسم از ساعت ۱۸ روز سه شنبه ۲۵ شهریور در سالن سیفالله داد خانه سینما آغاز میشود.
