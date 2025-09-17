اجرای پروژه های مشترک پردیس فاوا در ۸ استان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمدنبی شهیکی صبح چهارشنبه در بازدید از پردیس مشترک فاوای استان آذربایجان غربی، پردیس فاوا را دارای پیوندی نزدیک با خدمات آی سی تی استان عنوان کرد و افزود: این مرکز می‌تواند شبکه‌ای کارآمد برای هسته‌ها و واحدهای فناور فراهم آورد.

وی با بیان اینکه دانشگاه ارومیه، پارک علم و فناوری و مجموعه آی سی تی استان با همگرایی و همکاری متقابل قادر خواهند بود زیرساخت‌های توسعه نوآوری را تقویت کنند، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت این پردیس در جهت توانمندسازی و ارتقای مهارت‌های فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال ضروری است و باید هویت فیزیکی برای شبکه‌های فریلنسری این حوزه در پردیس فاوا فراهم شود.

وی خواستار تعریف یک توافق اجرایی میان طرفین و ایجاد یک مرکز نوآوری حرفه‌ای در این پردیس شد و خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما بر این است که منابع ملی برای توسعه این مرکز تزریق و مسیر برای رشد فناوری و نوآوری در استان هموار ش دکتر شهیکی، معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر قریشی، نماینده ولی‌فقیه در استان آذربایجان‌غربی، بر ضرورت تحول ساختار آموزشی و توجه ویژه به فناوری‌های نوظهور تأکید کرد.

همچنین معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سه شنبه بعد از ورود به استان با امام جمعه ارومیه نیز دیدار و گفت و گو کرد.

شهیکی در این دیدار با بیان اینکه پارک‌های فناوری باید بارقه امید و جریان توسعه باشند، افزود: جریان نوآوری تنها به پارک محدود نیست و حوزه فناوری‌های دانش‌بنیان باید به راهبرد اصلی توسعه منطقه‌ای تبدیل شود.

وی همچنین تغییر رویکرد اقتصاد منبع‌محور به اقتصاد دانش‌بنیان را ضروری دانست و آذربایجان‌غربی را جزو ۱۰ استان اولویت‌دار در تقویت زیست‌بوم نوآوری کشور معرفی کرد.

امام جمعه ارومیه نیز در این یدار با اشاره به موقعیت استراتژیک استان و هم‌مرزی با سه کشور، استفاده از تجربه اساتید برای رشد پارک علم و فناوری را مهم ارزیابی کرد و بر هماهنگی میان دانشگاه ارومیه و پارک تأکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی افزود: پارک باید بتواند توجه‌ها را جلب کند و با پارک‌های دیگر کشور در فروش محصولات و گسترش ارتباطات همکاری داشته باشد، چرا که امروز دنیا، دنیای فناوری است.