به گزارش خبرنگار مهر بهمن سام خانیان در گفتگو با خبرنگاران افزود: برای مقابله با فساد و حفظ حقوق عامه، ورود افرادی که به عنوان «کارچاقکن» و دلال حرفهای در اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان فعالیت دارند، ممنوع اعلام شد.
دادستان رامسر، در راستای مبارزه با فساد و اجرای امور اداری بر پایه قانون و عدالت، در نامهای به ریاست اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان رامسر، دستور داد تا از ورود افرادی که به عنوان وکیل مدنی حرفهای با رفتارهای کثیرالتردد و بهاصطلاح «کارچاقکن» شناخته میشوند، به این اداره جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: بر اساس مکاتبات با ریاست کل دادگستری استان مازندران و به دنبال مطالبه مردمی و تاکید نهادهای نظارتی مبنی بر برخورد جدی با دلالها و کارچاقکنها، که پیشتر منجر به دستگیریهای گستردهای شده بود، متأسفانه رفتارهای مشابهی در اداره ثبت اسناد رامسر مجدداً مشاهده میشود.
دادستان رامسر در ادامه افزود: به منظور پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه، ورود این افراد به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان رامسر اکیداً ممنوع است.
وی گفت: این دستور صریح در چارچوب برنامه دادستان برای مقابله با فساد، پیشگیری از جرم و حفظ منافع عمومی صادر شده است.
نظر شما