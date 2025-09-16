  1. استانها
  2. مازندران
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۴۵

ورود « کارچاق کن‌ها» به ثبت اسناد رامسر ممنوع شد

ورود « کارچاق کن‌ها» به ثبت اسناد رامسر ممنوع شد

رامسر - دادستان رامسر در اقدامی جدی برای مقابله با فساد و حفظ حقوق عامه، با صدور دستوری صریح، ورود افرادی که به عنوان «کارچاق‌ کن» فعال هستند را به اداره ثبت اسناد و املاک ممنوع اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر بهمن سام خانیان در گفتگو با خبرنگاران افزود: برای مقابله با فساد و حفظ حقوق عامه، ورود افرادی که به عنوان «کارچاق‌کن» و دلال حرفه‌ای در اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان فعالیت دارند، ممنوع اعلام شد.

دادستان رامسر، در راستای مبارزه با فساد و اجرای امور اداری بر پایه قانون و عدالت، در نامه‌ای به ریاست اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان رامسر، دستور داد تا از ورود افرادی که به عنوان وکیل مدنی حرفه‌ای با رفتارهای کثیرالتردد و به‌اصطلاح «کارچاق‌کن» شناخته می‌شوند، به این اداره جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: بر اساس مکاتبات با ریاست کل دادگستری استان مازندران و به دنبال مطالبه مردمی و تاکید نهادهای نظارتی مبنی بر برخورد جدی با دلال‌ها و کارچاق‌کن‌ها، که پیش‌تر منجر به دستگیری‌های گسترده‌ای شده بود، متأسفانه رفتارهای مشابهی در اداره ثبت اسناد رامسر مجدداً مشاهده می‌شود.

دادستان رامسر در ادامه افزود: به منظور پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه، ورود این افراد به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان رامسر اکیداً ممنوع است.

وی گفت: این دستور صریح در چارچوب برنامه دادستان برای مقابله با فساد، پیشگیری از جرم و حفظ منافع عمومی صادر شده است.

کد خبر 6591985

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها