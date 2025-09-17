ضرب الاجل دادستان رامسر برای تعیین تکلیف دوربرگردان حادثه خیز دریاپشته

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به بروز تصادفات متعدد و اعتراضات گسترده مردمی، دادستان عمومی و انقلاب رامسر برای تعیین تکلیف دوربرگردان حادثه خیز دریاپشته ضرب الاجل صادر کرد.

همچنین خبرگزاری مهر طی روزهای گذشته گزارشی از مشکلات این دور برگردان غیر استاندارد منتشر کرده است.

بهمن سام خانیان دادستان رامسر ظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به پیگیری‌های ویژه مدعی العموم در راستای حفظ حقوق عامه در خصوص اجرای پروژه دور برگردان دریاپشته، افزود: پروژه دور برگردان دریاپشته در صورت عدم رعایت موارد فنی، نداشتن ایمنی لازم و در صورت عدم امکان اصلاح و رفع مخاطرات باید متوقف و جمع آوری شود که در این راستا دستورات لازم به شکل مکتوب، خطاب به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران صادر شده است.

دادستان رامسر تاکید کرد: دور برگردان دریاپشته از حیث تکمیل، رفع نواقص و نصب تجهیزات ایمنی مطابق با ضوابط باید حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت تعیین تکلیف شود.

سام خانیان ادامه داد: با نظارت، رصد و پیگیری دقیق با توجه به بروز تصادفات گسترده و ناایمن بودن پروژه دور برگردان دریاپشته و جانمایی نامناسب آنکه سبب خطر ساز شدن و انتقادات گسترده مردمی شده، دستورات لازم خطاب به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران صادر شده است.

دادستان رامسر تصریح کرد: در صورت عدم اقدام لازم در مهلت مقرر، موضوع مشمول ترک فعل و اهمال و تضییع حقوقی عمومی شده و عواقب و مسئولیتهای کیفری و حقوقی با مدیران اداره کل راه و شهرسازی و اداره شهرستان خواهد بود.