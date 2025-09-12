  1. استانها
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۳۸

توقیف ۲ لنج با محموله ۴۱ میلیاردی قاچاق در دریای عمان و دستگیری ۱۶ نفر

چابهار - فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از کشف 65 هزار سوخت قاچاق و توقیف ۲ لنج توسط دریابانان فرماندهی پایگاه دریابانی چابهار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا شجاعی عصر جمعه در جمع خبرنگاران گفت: طی عملیات مقتدر، دریابانان سخت‌کوش عرصه نظم و امنیت در فرماندهی پایگاه دریابانی چابهار توانستند مقادیر زیادی سوخت قاچاق را کشف و ضبط کنند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: شناخت کافی از حوزه استحفاظی و تسلط مرزبانان و دریابانان و سرعت عمل به موقع، قاچاقچیان را زمین‌گیر کرد و سودجویان اقتصادی را از رسیدن به اهداف شوم خود ناکام گذاشت.

شجاعی افزود: مرزداران دریایی فرماندهی پایگاه دریابانی چابهار طی یک عملیات منسجم توانستند، ضمن دستگیری ۱۶ نفر قاچاقچی، توقیف دو فروند شناور لنج، مقدار کشف ۶۵ هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف کنند.

وی افزود: برابر با اعلام کارشناسان، ارزش ریالی این محموله قاچاق ۴۱ میلیارد ۵۴۰ میلیون ریال برآورد شده است.

سردار شجاعی در پایان ضمن تقدیر از هوشیاری و اقتدار مرزداران و دریابانان که بدون چشم‌پوشی، با متجاوزین و قاچاقچیان، قاطعانه برخورد می‌کنند، سرتاسر مرزهای استان سیستان و بلوچستان را برای متجاوزین، قاچاقچیان و معاندین نظام ناامن خواند.

