استعدادیابی باید دستور کار همیشگی آموزش و پرورش باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدباقر برقراری در خطبه‌های نمازجمعه این هفته اسلامشهر اظهار داشت: در آستانه بازگشایی مدارس قرار داریم و آموزش و پرورش باید به دنبال استعدادیابی باشد تا جامعه از این ظرفیت بزرگ بهره‌مند شود.

وی با اشاره به روایات اسلامی افزود: انسان همچون معدنی ارزشمند است که باید کشف شود و آموزش و پرورش مهمترین مرکز برای شناسایی استعدادهای نهفته دانش‌آموزان است، از این‌رو شایسته است استعدادیابی دستور کار همیشگی این مجموعه قرار گیرد.

امام جمعه اسلامشهر مدارس را نیازمند زنگ گفت‌وگو دانست و گفت: سه ضلع مدرسه، دانش‌آموز و اولیا سه رکن توسعه آموزشی و پرورشی هستند و نسل جوان باید با واقعیت‌های دنیا آشنا باشند، زنگ گفت‌وگو می‌تواند فرصتی مغتنم در این زمینه باشد.

برقراری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته دفاع مقدس بیان داشت: امروز از جنگ هشت ساله تحمیلی به جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رسیده‌ایم که پیروزی در این عرصه نیز دستاورد تجربیات دفاع مقدس و توانایی‌های نظامی کشورمان بوده است. وی افزود: موفقیت‌های جنگ ۱۲ روزه اخیر نتیجه رشادت‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس است.

خطیب نماز جمعه اسلامشهر تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز در اوج اقتدار قرار دارد و با رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب، همچون گذشته دشمن را سر جای خود می‌نشاند.

وی توجه به اقتصاد را از الزامات جامعه امروز دانست و گفت: همکاری با سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی می‌تواند کشور را بر تحریم‌ها غالب کند.

امام جمعه اسلامشهر نشست اخیر دوحه را منفعلانه توصیف کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران بیانیه این نشست را رد کرده است.

برقراری همچنین تاکید کرد: رژیم صهیونیستی در منطقه هیچ جایگاهی ندارد و جمهوری اسلامی ایران این رژیم متجاوز را به رسمیت نخواهد شناخت.

وی در پایان بر ضرورت دستیابی به یک گفت‌وگو و توافق اطمینان‌بخش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد.