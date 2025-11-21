صنعتکار: دشمن در جنگ ۱۲ روزه شکست سختی خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار روحالله صنعتکار در سخنرانی پیش از خطبههای نمازجمعه اردستان، اظهار کرد: بنابر تعبیر رهبر انقلاب، انکار بسیج انکار بزرگترین ضرورت و مصلحت برای کشور است و این جمله در حقیقت ضرورت وجودی بسیج برای کشور را نشان میدهد.
وی افزود: بسیج متکی به مردم است؛ شعار امسال هفته بسیج در عنوان بسیج، مردم و اقتدار ملی است و تفکر بسیجی همواره در عرصههای مختلف راهگشا بوده که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شهدای بسیجی افتخار آفریدند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان خاطرنشان کرد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، موشکها توسط بسیج به قلب رژیم صهیونیستی فرستاده شد و باعث شکست رژیم شد؛ در شهرستان اردستان نیز با وجود حمله رژیم به سپاه شهرستان، خدمات رسانی به مردم قطع نشد و شهدا تا لحطه آخر در حوزههای مختلف فعالیت و خدمترسانی میکردند.
صنعتکار تصریح کرد: در حوزه سازندگی بالغ بر ۷۵ تن قیر در شهرستان سال گذشته مورد استفاده قرار گرفت همچنین تعداد ۷۸ پنل خورشیدی راه اندازی شد و در حوزههای متعدد دیگر نیز خدمات قابل توجهی ارائه شده است.
وی بیان کرد: در حوزه قرارگاه فرهنگی، بیش از ۱۱ نمایشگاه برپا شده است همچنین با همکاری جامعه پزشکی در روزهای آینده غربالگری دیابت در شهرستان اردستان اجرا میشود.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان یادآور شد: دشمن در جنگ دوازده شکست سختی خورد و اکنون سعی دارد در حوزههای مختلف عفاف و حجاب و مسائل اقتصاد ضربه وارد کند بنابراین نیاز است در این زمینهها نیز مراقبت کنیم.
