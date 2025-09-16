توسعه صنعتی و کشاورزی زرندیه نیازمند تغییر و اصلاح الگوی مصرف است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیهوکیلی عصر سه شنبه در نشست بررسی مسائل شهرستان زرندیه، با اشاره به شرایط کمآبی در استان مرکزی اظهار کرد: مدیریت منابع آب ایجاب میکند که الگوی تولید از کشاورزی سنتی پرمصرف به سمت فعالیتهای صنعتی کمآببر تغییر کند.
استاندار مرکزی با بیان اینکه توسعه صنعتی و کشاورزی شهرستان زرندیه نیازمند استقرار صنایع کمآببر، تغییر و اصلاح الگوی کشت و بهرهگیری از پسابهای صنعتی و خانگی است، گفت: مصرف بالای آب در بخش کشاورزی فشار مضاعفی بر منابع محدود آبی وارد کرده و ادامه این روند پایدار نیست، از این رو حمایت از صنایع کمآببر و ایجاد توازن میان تولید، اشتغال و مصرف منابع طبیعی باید در اولویت سیاستگذاریها قرار گیرد.
زندیهوکیلی با تأکید بر مسئولیت مدیران در سطوح مختلف بیان کرد: مشکلات شهرستانها باید متناسب با ظرفیت قانونی در استان یا حتی سطح ملی پیگیری شوند و مدیران مکلفند با ارائه راهکارهای عملی و قانونی در راستای حل مسائل مردم اقدام کنند و از هرگونه تعلل یا نگاه غیرسازنده بپرهیزند.
وی با اشاره به مسئولیتپذیری و پاسخگویی مدیران به مطالبات عمومی گفن: دستگاههای اجرایی استان مرکزی باید با هماهنگی و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، مشکلات مردم را بهصورت جدی دنبال کنند.
استاندار مرکزی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع ساماندهی رودخانه ابراهیمآباد اشاره کرد و افزود: به دلیل تهدید سیلاب، این رودخانه به یکی از دغدغههای جدی ساکنان منطقه تبدیل شده است که در نشستی شهردار مأمونیه و مسئولان آب منطقهای دیدگاههای خود را ارائه و مقرر شد در گام نخست، اطلاعرسانی عمومی برای آگاهی مردم انجام شود و پس از آن، عملیات ساماندهی با تأمین منابع از بودجه استانی و شهرداری آغاز شود.
زندیه وکیلی ادامه داد: تعیین تکلیف قانونی مالکیت اراضی حاشیه رودخانه و رفع موانع ساختوساز نیز در دستور کار قرار دارد تا مسیر رودخانه بهطور اصولی اصلاح شود.
وی همچنین به پروژههای مسکن ملی در ورودی محور رنگرز به مأمونیه پرداخت و گفت: بنیاد مسکن استان مرکزی عملیات آمادهسازی زمینها را آغاز کرده و تاکنون برای ۶ متقاضی پروانه ساخت صادر شده است.
زندیه وکیلی افزود: زیرساختهای موردنیاز نیز توسط دستگاههای ذیربط در حال فراهمسازی است و متقاضیان دیگر طرحهای مسکن ملی و جوانی جمعیت نیز مراحل اداری را طی میکنند.
استاندار مرکزی تصریح کرد: در جلسه آینده میزان پیشرفت مصوبات پیشین بهطور دقیق بررسی خواهد شد تا اطمینان حاصل شود تصمیمات بهموقع و کامل به مرحله اجرا رسیدهاند.
