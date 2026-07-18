  1. استانها
  2. مرکزی
۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۷

زندیه‌وکیلی: خنجین در مسیر توسعه صنعتی قرار می‌گیرد

زندیه‌وکیلی: خنجین در مسیر توسعه صنعتی قرار می‌گیرد

فراهان- استاندار مرکزی با تأکید بر ضرورت تقویت اشتغال و توسعه متوازن روستایی، از قرار گرفتن ناحیه صنعتی خنجین در اولویت برنامه‌های توسعه صنعتی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی عصرشنبه در نشست بررسی مشکلات شهرستان فراهان اظهار کرد: با وجود توسعه زیرساخت‌های روستایی، نبود اشتغال پایدار همچنان مهم‌ترین چالش در مسیر تحقق توسعه متوازن این مناطق به شمار می‌رود.

وی افزود:سرمایه‌گذاران بومی، مهم‌ترین ظرفیت توسعه هر منطقه هستند و باید با تسهیل فرآیندها و ارائه حمایت‌های لازم، زمینه حضور آنان در نواحی صنعتی فراهم شود.

زندیه وکیلی تصریح کرد: معافیت‌های مالیاتی، زیرساخت‌های انرژی، دسترسی مناسب و توسعه راه‌ها از مهم‌ترین مزیت‌های این مناطق برای جذب سرمایه‌گذار است که باید به‌درستی معرفی شود.

وی ادامه داد: تأمین آب پایدار نواحی صنعتی از الزامات توسعه تولید است و اجرای خط انتقال آب و تکمیل منابع تأمین باید با جدیت پیگیری شود تا روند جذب سرمایه‌گذار و استقرار واحدهای تولیدی تسهیل شود.

استاندار مرکزی تاکید کرد: دستگاه‌های متولی باید با برنامه‌ریزی دقیق، زیرساخت‌های آبی مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی را فراهم کنند تا ظرفیت‌های اقتصادی منطقه به شکل مطلوب فعال شود.

وی افزود: صنایع فرآوری و وابسته به کشاورزی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی، نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارند و باید در اولویت حمایت‌های تسهیلاتی قرار گیرند.

زندیه وکیلی بیان کرد: توسعه نواحی و شهرک‌های صنعتی در مناطق روستایی، با هدف تقویت اشتغال، بهبود معیشت و جلوگیری از مهاجرت، از اولویت‌های استان است.

وی گفت: ناحیه صنعتی خنجین با توجه به ظرفیت جمعیتی و محدودیت منابع کشاورزی، نیازمند توسعه فعالیت‌های صنعتی و تولیدی و قرار گرفتن در اولویت‌های استان است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: این برنامه از طریق توسعه شهرک‌ها، نواحی و لکه‌های صنعتی روستایی اجرا می‌شود تا زمینه استقرار واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال جدید فراهم شود.

کد مطلب 6891903

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها