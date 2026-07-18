به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی عصرشنبه در نشست بررسی مشکلات شهرستان فراهان اظهار کرد: با وجود توسعه زیرساختهای روستایی، نبود اشتغال پایدار همچنان مهمترین چالش در مسیر تحقق توسعه متوازن این مناطق به شمار میرود.
وی افزود:سرمایهگذاران بومی، مهمترین ظرفیت توسعه هر منطقه هستند و باید با تسهیل فرآیندها و ارائه حمایتهای لازم، زمینه حضور آنان در نواحی صنعتی فراهم شود.
زندیه وکیلی تصریح کرد: معافیتهای مالیاتی، زیرساختهای انرژی، دسترسی مناسب و توسعه راهها از مهمترین مزیتهای این مناطق برای جذب سرمایهگذار است که باید بهدرستی معرفی شود.
وی ادامه داد: تأمین آب پایدار نواحی صنعتی از الزامات توسعه تولید است و اجرای خط انتقال آب و تکمیل منابع تأمین باید با جدیت پیگیری شود تا روند جذب سرمایهگذار و استقرار واحدهای تولیدی تسهیل شود.
استاندار مرکزی تاکید کرد: دستگاههای متولی باید با برنامهریزی دقیق، زیرساختهای آبی مورد نیاز شهرکها و نواحی صنعتی را فراهم کنند تا ظرفیتهای اقتصادی منطقه به شکل مطلوب فعال شود.
وی افزود: صنایع فرآوری و وابسته به کشاورزی با بهرهگیری از ظرفیتهای محلی، نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارند و باید در اولویت حمایتهای تسهیلاتی قرار گیرند.
زندیه وکیلی بیان کرد: توسعه نواحی و شهرکهای صنعتی در مناطق روستایی، با هدف تقویت اشتغال، بهبود معیشت و جلوگیری از مهاجرت، از اولویتهای استان است.
وی گفت: ناحیه صنعتی خنجین با توجه به ظرفیت جمعیتی و محدودیت منابع کشاورزی، نیازمند توسعه فعالیتهای صنعتی و تولیدی و قرار گرفتن در اولویتهای استان است.
زندیه وکیلی تصریح کرد: این برنامه از طریق توسعه شهرکها، نواحی و لکههای صنعتی روستایی اجرا میشود تا زمینه استقرار واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال جدید فراهم شود.
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