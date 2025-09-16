به گزارش خبرنگارمهر، مهدی زندیه وکیلی، ظهر سهشنبه در جریان بازدید از پروژههای عمرانی، صنعتی و زیرساختی شهرستان زرندیه اظهار کرد: هدف اصلی این بازدیدها، بررسی روند اجرای پروژههای بزرگ استان با پیش بینی اعتبار بیش از هزار میلیارد تومان است و امید است تأمین مالی باقی پروژهها بهموقع انجام شود تا در اسرع وقت آماده بهرهبرداری شوند.
استاندار مرکزی افزود: بدون تردید اجرای این پروژهها موجب میشود که دیگر هیچ محدودیتی برای توسعه منطقه در ۲۵ سال آینده وجود نداشته باشد.
زندیهوکیلی با اشاره به پروژههای عمرانی شهرستان زرندیه افزود: از جمله پروژههای مهمی که مورد بازدید قرار گرفت، ورودی شهر صنعتی همچنین ورودی منطقه محروم از سمت آزادراه بود، پیمانکار پروژهها اکنون فعال است و قول مساعد داده شده است که به زودی به بهرهبرداری برسند.
وی با اشاره به نقاط حادثهخیز شهرستان زرندیه گفت: امید است با تلاش و همت اداره کل راه و شهرسازی و پیمانکاران، این نقاط ایمنسازی شوند و مشکلات موجود برطرف شود.
استاندار مرکزی در خصوص وضعیت واحدهای تولیدی این شهرستان گفت: به همراه تیم مدیریتی از واحدهای صنعتی شهرستان بازدید کردیم تا مسائل و مشکلات مرتبط با تسهیلات، مسائل ارزی و گمرکی بررسی شود که در این راستا مقرر شد مسئولان دستگاههای اجرایی و فرماندار این مسائل را پیگیری کنند تا مشکلات شرکتهای تولیدی هرچه سریعتر حل و فصل شود.
استاندار مرکزی در خصوص فعالیت یک شرکت فولاد زرندیه گفت: این واحد صنعتی در حال حاضر انواع میلگرد، قوطی و لوله تولید میکند و به یکی از واحدهای بزرگ صنعتی کشور تبدیل شده است که در نشستی مسائل جاری مجموعه و برنامههای توسعه آتی شرکت مورد بررسی و راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات ارائه میشود.
استاندار مرکزی با بیان اینکه تحقق توسعه پایدار در گرو تکمیل پروژههای بزرگ است، تأکید کرد: حضور میدانی مسئولان در شهرستانها باعث میشود مسائل به شکل واقعی لحاظ شود و تصمیمات مدیریتی با آگاهی کامل اتخاذ شود.
وی گفت: به طور حتم با تعامل و همکاری میان مسئولان اجرایی و فرمانداری، مشکلات شهرستانها قابل رفع است و امیدواریم روند توسعه و پیشرفت شهرستان زرندیه با سرعت بیشتری تداوم داشته باشد.
