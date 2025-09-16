به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به افزایش آلودگی هوا در استان خوزستان و بنا بر تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان، فعالیت ادارات در شهرستان‌های هویزه، دشت‌آزادگان و حمیدیه در روز چهارشنبه ۲۶ شهریور به‌صورت دورکاری انجام خواهد شد.

همچنین ساعت آغاز فعالیت ادارات در اهواز، کارون و باوی با تأخیر همراه بوده و از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز خواهد شد. این تصمیم با هدف کاهش مواجهه کارکنان با شرایط ناسالم جوی اتخاذ شده است.

در همین راستا، فعالیت شعب کشیک بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در شهرستان‌های مشمول دورکاری، بر اساس تصمیم شورای هماهنگی مدیریت بانک‌ها و بیمه‌ها تنظیم خواهد شد.

مراکز امدادی، درمانی، بیمارستان‌ها، اورژانس، آتش‌نشانی، خدماتی و واحدهای نوبت‌کاری از این تصمیم مستثنی بوده و طبق روال معمول به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

این تغییرات در راستای حفظ سلامت عمومی و کاهش اثرات آلودگی هوا بر کارکنان و شهروندان اتخاذ شده و تا بهبود شرایط جوی ادامه خواهد داشت.